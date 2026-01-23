Jules, Ebro, Benito y Yanis, inscritos y listos para jugar con el FC Cartagena

Todo lo que rodea al FC Cartagena en los últimos años lleva pegada la etiqueta de caótico. Así fue la entrada de Alejandro Arribas este verano, así fue el proceso de compraventa, así se concluyó el cambio de titularidad del club y así están siendo las primeras semanas de la nueva directiva albinegra. La ‘era Arribas’ ha empezado con mal pie en lo deportivo -por el momento del equipo- y en lo institucional -por la herencia de la anterior gestión-. Pero parece que comienza a cambiar el paso. La última noticia positiva ha sido la inscripción de las incorporaciones de invierno, que seguían pendientes de tramitar su ficha debido a las deudas de la entidad portuaria con la AFE. El sábado, Jean Jules, Eneko Ebro, Benito Ramírez y Yanis Rahmani estarán frente al Europa.

Es la noticia más positiva en el Cartagonova desde hace meses. Desde la rueda de prensa de Alejandro Arribas confirmando su toma de posesión del consejo de administración, todo se había vuelto muy confuso. El nuevo presidente afirmó haber encontrado más deudas de las conocidas y comenzó a trabajar con las administraciones para regularizar la situación económica del club. A ello se sumó la denuncia desde la Asociación de Futbolistas Españoles por impagos a jugadores. Un escenario que parecía olvidado volvió a desestabilizar la imagen del Cartagena.

Pronto aseguraron los nuevos directivos del cuadro portuario que los impagos no se habían producido con la actual plantilla, sino con la anterior. Era una herencia de la anterior gestión, pero lastraba al actual Cartagena y era tarea de Arribas solucionarla. Varios futbolistas de la campaña 2023-24 y de la 24-25 exigían su dinero, entre los que estaban Juanjo Narváez, Julián Delmás o El Jebari.

Las denuncias ante la AFE mantenían los derechos federativos del club suspendidos. Así penaliza la asociación a los clubes que no pagan, con la colaboración de la Real Federación Española. En pleno mercado de invierno, esto se convertía en el tema prioritario. Javier Hernández peinaba el mercado, planificaba salidas y entradas, pero no podía mover ficha sin la garantía de que todo estuviera resuelto a tiempo.

De hecho, se adelantó el conjunto albinegro excluyendo de la convocatoria en Villarreal a cinco futbolistas con los que ya no contaba. No viajaron Calderón, Fran Vélez, Chuca, Ander Martín ni Nacho Sánchez. Los tres primeros ya están oficialmente fuera del equipo mientras los dos últimos encuentran un lugar al que ir. Diego Gómez, que sí viajó, también saldrá en este mercado.

Cuando supo el Cartagena que podría cumplir con los plazos, comenzaron los fichajes. El centrocampista camerunés Jean Jules, exjugador del Albacete, fue el primero en llegar. Le siguió el central Eneko Ebro, cedido desde el Bilbao Athletic. Días después llegaron los extremos Benito Ramírez y Yanis Rahmani para cubrir las bajas en el ataque. Todos ellos estarán disponibles para el entrenador el próximo sábado, ya que, según fuentes del club, su inscripción ha sido satisfactoria.

El dilema estará en la forma física de los jugadores que se han incorporado. Jean Jules, por ejemplo, ha completado las primeras sesiones al margen del equipo debido a su inactividad desde febrero del año pasado. Benito Ramírez no juega desde septiembre después de dejar el Vanspor turco. Misma situación la de Yanis Rahmani, sin equipo desde su salida del Málaga el verano pasado, no compite desde mayo, aunque se entrenaba con el Sestao River. Sólo Ebro tenía equipo, aunque no ritmo de competición, dado que no ha contado para su entrenador en el filial rojiblanco.

Suma el Cartagena cuatro nombres a su nómina de futbolistas, que comenzaba a quedarse corta. Ya son 17 los efectivos con los que cuenta un Javi Rey que ha sido muy crítico con las decisiones de la nueva directiva en el mercado. Seguirá sumando fichajes el cuadro albinegro y dando bajas para intentar recuperar el rumbo perdido en el grupo 2 de Primera Federación.

Sigue remodelando su plantilla del FC Cartagena. No sólo trabaja el director deportivo, Javier Hernández, en fichajes, sino que también debe aligerar el grupo para poder dar entrada a nuevos futbolistas. Se ha desvinculado el conjunto albinegro de los futbolistas que menos habían aportado durante la primera vuelta de la competición en Primera RFEF y en el día de ayer le tocó el turno al central Fran Vélez.El tarraconense fichó en verano por el FC Cartagena procedente del Aris de Salónica griego. Allí, en su última temporada, ya apuntó varios problemas físicos con lesiones que le hicieron perderse hasta trece partidos. No obstante, durante la pretemporada con el cuadro cartagenero, el defensor fue de los jugadores más destacados del grupo, ganándose la titularidad y el cariño de la afición.Vélez llegó a ser escogido como uno de los cuatro capitanes junto a Ortuño, Nacho y De Blasis. Sin embargo, una lesión en el último entrenamiento antes de debutar en liga truncó su proyección en el equipo. Estuvo parado durante las diez primeras jornadas y cuando se recuperó, recayó de su lesión muscular en los isquiotibiales a la media hora de partido en Teruel. Un mes después, ya en diciembre, reapareció y se mantuvo sano durante una semana. Al segundo encuentro como titular, a la vuelta de navidades, volvió a resultar lesionado frente al Alcorcón tras 23 minutos de partido. Su propensión a las lesiones le han convertido en la tercera salida tras Calderón y Chuca.