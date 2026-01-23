Fútbol
Javi Rey: "El objetivo sigue siendo intentar ascender"
El entrenador del FC Cartagena "no se esconde" pese al mal momento de su equipo, transmite "ilusión" y muestra algunas dudas en cuanto al físico de los nuevos fichajes
En la tarde previa al encuentro de este sábado frente al Europa en el Cartagonova (18.30 horas), el entrenador del FC Cartagena, Javi Rey, ha trasladado su optimismo, en contra de lo que cabría pensar. Los albinegros atraviesan una mala racha, pero siguen teniendo "cerca" el play off y el técnico se muestra tranquilo en cuanto al objetivo. Ha evitado hablar sobre su futuro y sobre las críticas que realizó a la directiva sobre el mercado de invierno. También ha mostrado inquietud por el estado físico de algunos fichajes.
Javi Rey quiere "cambiar la dinámica" del FC Cartagena frente al Europa. "Tiene que ser un punto de inflexión", ha expresado. "Venimos de dos derrotas seguidas, una (Ibiza) muy dura por la imagen que dimos en casa y otra (Villarreal B) en la que competimos mejor a pesar de las circunstancias", ha añadido.
Precisamente tras ese último encuentro se produjeron las declaraciones más firmes de Javi Rey en lo que llevamos de campeonato. No le gustó prescindir de cinco jugadores ante "uno de los mejores filiales de España", pero eso ya es agua pasada para el técnico gallego. "Eso fue la semana pasada y no vamos a hablar de eso. Tenemos que remar en la misma dirección y tenemos que poner nuestra energía en eso", ha comentado.
Para cambiar el escenario, Rey tendrá disponibles a los nuevos fichajes después de que el club los haya inscrito superando la suspensión de derechos federativos impuesta por sus impagos. No obstante, ha mostrado dudas por su estado físico. "Están bien. Algún jugador lleva más tiempo parado y le puede costar, pero son buenos jugadores", ha desvelado. "Jean Jules lleva tiempo sin competir y se nota. Tiene que coger la forma para sumar", ha concretado.
Rey ha compartido que "todavía tienen que salir 2 o 3 jugadores" para que puedan llegar fichajes. Ha desvelado el entrenador que "la dirección deportiva trabaja mañana, tarde y noche" para mejorar la plantilla mientras él está centrado en lo deportivo.
Por último, Rey ha repasado las bajas, manifestado que Luismi se ha recuperdo de sus molestias y podrá estar disponible para el partido y que Rubén Serrano es duda por un golpe en el tobillo el miércoles. Tampoco estarán Marco Carrascal por su lesión ni Diego Gómez y Ander Martín, que deben buscar salida.
