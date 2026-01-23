El Europeo de fútbol sala tiene acento murciano

Desde 2016, en Serbia, la selección española no está en lo más alto del podio continental del fútbol sala masculino. En el último Europeo, en 2022, acabó tercera, y en el antepenúltimo, en 2018, segunda. Hace diez años que el combinado español, que tiene dos estrellas mundiales, no saborea las mieles del éxito. En el torneo que ayer comenzó en Letonia, Lituania y Eslovenia, donde España debutará hoy frente a los eslovenos (20:30 horas, La 2), el equipo que ahora dirige Jesús Velasco, quiere recuperar el prestigio perdido. Y lo hará con una plantilla con acento murciano, puesto que Murcia es la Región de España que más jugadores aporta. En concreto, cuatro, aunque uno de ellos es el tercer portero y solo entrará en las convocatorias en caso de que los titulares sufran alguna lesión.

Barcelona, Jaén y Madrid, con dos, son las únicas regiones que se acercan a Murcia, que cuenta en el equipo con el meta José Miguel Oliver Solano ‘Chemi’ (Mazarrón, 19 de febrero de 1996), y los cierres Miguel Ángel Cano Mellado (Blanca, 23 de julio de 1999) y Ricardo Mayor Gonzálvez (Librilla, 21 de febrero de 2000). Además, como reserva pero también incluido en la convocatoria, está el guardameta Antonio Navarro López (Mazarrón, 5 de abril de 2001), quien realiza su estreno con la absoluta.

Chemi y Mellado, ambos del Jimbee, y Ricardo Mayor, de ElPozo, ya saben lo que es jugar con la selección, aunque el último de ellos se estrena en un gran campeonato. Es el único jugador de la absoluta que ha pasado por todos los combinados nacionales de categorías inferiores. Se inició en el fútbol sala en su pueblo para llegar a la cantera de ElPozo en 2013, de donde salió para ser cedido durante dos campañas al Córdoba. En la 2022-2023 regresó al club de Murcia, donde se ha convertido en un referente.

Chemi, en un partido con el Jimbee Cartagena / Iván Urquízar

Chemi, el guardameta del campeón de las dos últimas ligas, también tuvo que emigrar. Pasó por la cantera de ElPozo, de donde salió para militar dos campañas en el O Parrulo y recalar en Cartagena en la 2020-2021, coincidiendo con la llegada al banquillo de Duda, quien ya lo había tenido a sus órdenes en el equipo murciano. Ahora es un fijo en la selección, ya no solo por su capacidad felina para defender el marco, sino también para jugar con los pies.

Quien nunca ha salido de la Región ha sido Mellado. El de Blanca, que es el presidente del club de su localidad natal y debutó con la absoluta en 2020, se fue a Librilla para después incorporarse a los juveniles del Jimbee cuando Juan Carlos Guillamón entrenaba al primer equipo. Pero solo necesitó unos meses para dar el salto. Fue en 2018 y hoy en día es uno de los mejores cierres del mundo.

Y en la reserva activa está Antonio Navarro, del Manzanares, otro jugador de Mazarrón formado en la cantera de ElPozo que emigró para hacerse un nombre. Tras ocho años con el club de Murcia, en la temporada 2021-2022, cuando jugaba en el filial en Segunda B, aceptó una oferta que le llegó del Manzanares, donde se ha consolidado como uno de los mejores metas de Primera División.

Martínez sigue en la élite

El colegiado Alejandro Martínez Flores, quien ayer fue el encargado de dirigir el partido inaugural, es el quinto representante murciano en el Europeo. A sus 48 años, el colegiado se mantiene en la élite y figura entre los 32 elegidos por la UEFA. Es la tercera Eurocopa después de haber estado también en dos Mundiales.