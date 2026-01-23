Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tren en CartagenaHuelga de médicosCrimen de Lo PagánRechazo a MercosurLa Región en Fitur
instagramlinkedin

Fútbol

El delantero Emaná, nuevo jugador del Yeclano Deportivo

El exjugador del Águilas llega procedente del Xerez Deportivo

Emaná lucha por un balón aéreo en su etapa en el Águilas. | JAIME ZARAGOZA

Emaná lucha por un balón aéreo en su etapa en el Águilas. | JAIME ZARAGOZA / JAIME ZARAGOZA

La Opinión

La Opinión

El Yeclano Deportivo, que con Iván Ruiz en el banquillo se ha situado entre los aspirantes a jugar el play off de ascenso. se ha reforzado con el delantero Emaná, que procedente del Xerez Deportivo, también del grupo IV de Segunda RFEF. El camerunés solo había disputado como titular dos de los once partidos en los que intervino con su anterior club. En la campaña 2023-2024 estuvo en el Águilas FC, con el que marcó tres goles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents