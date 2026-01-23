El delantero Emaná, nuevo jugador del Yeclano Deportivo

El Yeclano Deportivo, que con Iván Ruiz en el banquillo se ha situado entre los aspirantes a jugar el play off de ascenso. se ha reforzado con el delantero Emaná, que procedente del Xerez Deportivo, también del grupo IV de Segunda RFEF. El camerunés solo había disputado como titular dos de los once partidos en los que intervino con su anterior club. En la campaña 2023-2024 estuvo en el Águilas FC, con el que marcó tres goles.