Colunga, técnico del Real Murcia: "Jugar en casa, con nuestra afición, siempre suma"

El Real Murcia, tras sumar sólo un punto de los seis últimos puestos en juego en la Liga del grupo 2 de Primera RFEF, recibirá este domingo al Algeciras Club de Fútbol con el propósito de sumar de tres en tres y así, cuanto menos, mantener su condición de equipo de promoción de ascenso a Segunda División que ocupa en este momento.

El partido, que pondrá el broche a la vigésimo primera jornada del campeonato en la tercera categoría nacional, comenzará a las ocho y media de la tarde en el estadio Nueva Condomina y esta fecha la afrontará el cuadro dirigido por Adrián Colunga desde el quinto puesto con sus 30 puntos y tras haber caído por 2-0 en el feudo de la Unión Deportiva Ibiza. Antes de ese resultado los granas empataron a uno como locales contra el Hércules de Alicante y hay que remontarse al día 4 de enero para encontrar su última victoria, el 0-2 obtenido en el campo del Atlético Sanluqueño en el partido con el que abrió este 2026.

Para este envite Colunga tiene un buen número de bajas -el portero Diego Piñeiro, los centrales Alberto González, Héctor Pérez y el argentino Esteban Savelich y el extremo Álvaro Bustos por lesión y el lateral izquierdo Cristo Romero por sanción- y las dudas de los también defensas Jorge Mier y Antson Jaso y el medio Sergio Dueñas "Moyita". "Este sábado veremos cómo están todos e intentaremos recuperar al máximo posible de jugadores para que nos puedan ayudar", explicó.

Al margen de los elegidos lo que tiene claro el técnico asturiano es que "jugar en casa, con nuestra gente, siempre suma" y que "sólo" piensan en "ganar", tal y como dijo este viernes en rueda de prensa.

El preparador grana restó dramatismo a los últimos resultados adversos y puso en valor la trayectoria del equipo: "La derrota forma parte del juego y la trayectoria en general está siendo buena. Ganar siempre sería la leche pero a nivel de entrenamientos, mentalidad y preparación del siguiente partido no cambia absolutamente nada. La plantilla, el club y la afición saben que el próximo encuentro son tres puntos y hay que hay que ir a ganarlos".

Colunga destacó el buen estado anímico del grupo y la implicación de toda la plantilla: "Los futbolistas están entrenando muy bien y su predisposición es fantástica. Cuando los resultados no son favorables la parte emocional es importante pero desde que acaba un partido los chicos ya piensan en preparar el siguiente".

Con respecto al adversario que tendrán enfrente Colunga destacó su velocidad y verticalidad. "Es un equipo que ataca muy bien el espacio, con gente muy rápida arriba y cuando ellos se ven apretados son verticales pero con sentido. Será un partido complicado, como todos", declaró el de Oviedo, quien tuvo palabras especiales para la hinchada.

Noticias relacionadas

"Jugar en casa es un aliciente. La gente nos ayuda muchísimo y es espectacular. Ese respaldo es muy importante para el jugador y, aunque los tres puntos valen lo mismo en casa que fuera, saltar al campo estando ahí tu gente siempre suma", dijo al tiempo que envió un mensaje pensando en el medio plazo. "Queremos llegar a las últimas jornadas del campeonato con opciones de todo y eso sería fantástico", afirmó.