La Carrera de la Mujer 2026 refuerza su carácter solidario

Desde su nacimiento, la Carrera de la Mujer ha tenido un marcado carácter solidario. Y en la undécima edición, que se disputará el domingo 8 de marzo por las calles de Murcia, la organización ha decidido dar un paso más y regalar 150 dorsales para que mujeres con pocos recursos puedan participar en esta cita lúdico deportiva que se celebra con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Para poder conseguir uno de esos dorsales gratuitos, las asociaciones que trabajan con mujeres en riesgo de exclusión deben ponerse en contacto con la organización mandando un email a la dirección dionigarcia@laopiniondemurcia.es. Los mismos serán asignados por orden de petición hasta alcanzar la cifra de 150. El objetivo es que mujeres sin recursos no se queden fuera de una cita consolidada que organiza el Diario La Opinión, bajo la dirección técnica de la Asociación Deportiva Correpormurcia, con la colaboración de las concejalías de la Mujer, Políticas de Conciliación y Mayores, y Deportes del ayuntamiento de Murcia, y la Comunidad Autónoma.

El pasado martes se abrieron las inscripciones para una prueba que se podrá realizar corriendo y andando, dando así la oportunidad a todas las mujeres de participar. Serán cinco kilómetros con salida y meta en la Plaza de la Cruz Roja, junto al Jardín Chino, donde se instalará un hospitality donde patrocinadores y colaboradores ofrecerán obsequios a las inscritas.

A través de la web www.laopiniondemurcia.es/eventos/carreradelamujer/ y la plataforma www.babelsport.com/evento/carrera-mujer-murcia-2026/ se pueden formalizar las inscripciones. El límite son 5.000 dorsales para mujeres a partir de 12 años de edad. Hasta el 3 de marzo, si no se agotan antes como ocurre todos los años, se podrá formalizar la participación. La cuota se paga solo por TPV y la organización, para agilizar las de colectivos y grupos numerosos, pone a disposición de los mismos el email info@babelsport.com.

Cartel de la undécima edición de la Carrera de la Mujer de Murcia / Joaquín Vallés

Asimismo, también la mañana del 8 de marzo, a partir de las doce, se disputará la segunda edición de la Carrera Infantil, para la que hay un máximo de 500 dorsales. Con el fin de promover la igualdad desde temprana edad, participarán conjuntamente niñas y niños, con pruebas de 0 a 5 años (200 metros), 6 a 8 (500) y 9 a 11 (1.000) en un recorrido con salida y meta en la Plaza de la Cruz Roja, junto al Jardín Chino. No será competitiva.

La entrega de la bolsa de la corredora con el dorsal-chip, la camiseta conmemorativa (solo para la carrera absoluta) y otros obsequios de los patrocinadores, se realizará en tres jornadas: jueves 5 de marzo, de 17:00 a 21:00; viernes 6 de marzo, de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00; y sábado 7 de marzo, también de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. También en esos horarios se podrá recoger el dorsal los de las carreras infantiles, cuyos participantes recibirán el domingo, al concluir la prueba, una medalla conmemorativa, un diploma y diversos obsequios.

El recorrido se desarrollará por el entorno del río Segura y el barrio del Infante, por avenidas grandes y adecuadas para una cita con cinco mil participantes. A lo largo del mismo también habrá puntos de animación para hacer más amena la prueba. Habrá premios para las tres primeras clasificadas tanto en la clasificación absoluta como en las categorías Júnior (12 a 20 años), Senior (21 a 34), Veterana A (35 a 39), Veterana B (40 a 49), Veterana C (50 a 59), Veterana D (60 a 69) y Veterana E (a partir de 70). También se entregarán los premios a la mujer más veterana en la línea de meta, gimnasio o centro deportivo más numeroso, centro de la mujer o asociación, club de atletismo o asociación deportiva, empresa y centro educativo.