Carlos Alcaraz anuncia más protagonismo para su hermano Álvaro junto a Samu López

Carlos Alcaraz reconoció que su hermano Álvaro, que desde que inició el recorrido profesional ha formado parte de su equipo, tendrá más protagonismo dentro de la nueva estructura originada tras la desvinculación de Juan Carlos Ferrero.

"Mi hermano es una persona muy importante en mi vida personal y profesional. Me aporta muchas cosas positivas que necesito para rendir mejor en la pista y los torneos. Ahora va a coger más protagonismo junto con Samu López", dijo el número uno del mundo.

Álvaro Alcaraz ha sido un compañero de entrenamiento habitual del ganador de seis Grand Slams y su relevancia será mayor en los torneos. "Conoce cómo funcionamos y cómo va el circuito y sabe muchísimo de tenis. Tiene a veces unas opiniones y una forma de ver las cosas que nos aporta mucho y personalmente me da mucho cuando le veo en el equipo en el palco", añadió.

Samuel López, que ya acompañó a Carlos Alcaraz en un gran número de torneos de la pasada temporada, pasó a ser el primer entrenador después de que Ferrero se separara del equipo del murciano. Ahora, las funciones de Álvaro toman más relevancia.

Alcaraz alcanzó los octavos de final tras ganar con firmeza al francés Corentin Moutet en su partido cien de un Grand Slam. El murciano ha logrado 87 victorias y 13 derrotas e iguala al legendario sueco Bjorn Borg en el mejor registro de la Era Abierta.

Alcaraz ha superado a leyendas como Rafael Nadal y John McEnroe, quienes tuvieron un balance de 86-14 en sus primeros 100 partidos en un major. Djokovic, por su parte, con veinticuatro Grand Slam, diez de ellos en Melbourne, registró un 79-21 y Roger Federer un 80-20.

Precisamente, los cambios en el saque y su similitud con el de Djokovic es un asunto recurrente en las cuestiones al murciano: "Tengo margen de mejora aún. Va bien con un porcentaje alto y me siento muy cómodo que es lo importante. En los entrenamientos me centro para hacerlo bien. Busco una mecánica fluida y cómoda", dijo sobre el saque.

Djokovic, al ser cuestionado por ello, bromeó sobre los "derechos de autor". "Tengo el contrato ahí y se lo tengo que dar. Vi los dos saques y comparados la verdad es que se ven muy parecidos. Djokovic saca muy bien y el movimiento que realiza es sencillo. Eso no significa que le haya copiado. Solo hice cambios y salió de esa manera", aclaró Alcaraz que se enfrentará al estadounidense Tommy Paul en octavos.

Noticias relacionadas

"Es un gran jugador y se lo que tengo que hacer contra él. Es muy rápido con golpes planos. Tendré que jugar muy bien, a alto nivel. Estoy preparado para sufrir porque en algunos momentos llevará la iniciativa", dijo Alcaraz.