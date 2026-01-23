Aitana ya no es la futbolista mejor pagada del mundo: Trinity Rodman la supera llegando a los 2 millones

El fútbol femenino no para de superar barreras. Mientras la profesionalización en España hace que los salarios no crezcan como sí lo hacen en el resto del mundo, otros países no paran de elevar el valor del deporte. Estados Unidos, la cuna del fútbol femenino, ha vuelto a irrumpir en el mapa. Con una selección plagada de nombres propios y estrellas, las norteamericanas no solo son imagen de las grandes campañas, con el permiso de Alexia Putellas o Aitana Bonmatí. Sino que también cobran en sus clubes como tal. Con la renovación de contrato con el Washington Spirit, Trinity Rodman se convierte en la futbolista mejor pagada del mundo. El club, que forma parte del conglomerado de Michelle Kang que tiene como principal emblema el Olympique de Lyon, no pierde comba en cuanto a la revalorización del mercado del fútbol femenino se refiere.

Y es que las cantidades no paran de aumentar. Cada traspaso se vuelve histórico tras alcanzar cifras nunca acordadas y los contratos también siguen incrementando su valor. Ahora, con el nuevo acuerdo de Rodman, se marca un nuevo hito. La futbolista ya cuenta en su haber con numerosos récords, como el de ser la jugadora más joven seleccionada en la historia del draft de la NWSL, que a su vez se convirtió en referente ofensiva antes de cumplir 20 años. Con los 23 ya cumplidos, la de Newport ha decidido continuar su carrera en el club de su vida con un salario récord.

La hija de la leyenda de la NBA Dennis Rodman ingresará más de dos millones de dólares (1.7 millones de euros) por cada una de las tres temporadas en las que seguirá en Washington. Una cifra que ha confirmado a ESPN su agente, Mike Senkowski. Con esa zifra, su contrato cuenta con el mayor salario jamás pagado a una jugadora de fútbol en todo el mundo. Este título lo ostentaba Aitana Bonmatí, hasta el acuerdo que se ha producido en las últimas horas entre Rodman y el Washington Spirit. La tres veces galardonada como Balón de Oro entre otros muchos títulos individuales, se erigió como la mejor pagada después de su renovación con el Barça en septiembre de 2024.

Trinity Rodman durante un partido con su club, el Washington Spirit / Justine Willard / AP

La catalana extendió su contrato como azulgrana hasta 2028 y acordó un salario un poco por encima del millón de euros. Todo un hito en ese momento, que ahora Rodman ha desbancado de un plumazo. Y es que las cantidades que se mueven en el mundo del fútbol femenino van en aumento. Así lo confirmó Marc Vivés, en una entrevista en EL PERIÓDICO esta misma semana. "El fútbol femenino ha vivido una inflación muy grande en muy poco tiempo, que tampoco sé hasta qué punto es real; ya veremos hacia dónde va esto, porque realmente en los dos últimos años ha crecido mucho", explicaba el director deportivo del Barça femenino, a la vez que confesaba que el Barça "nunca será el club que mejor pague".