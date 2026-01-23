Más de 11.000 corredores participarán en la maratón ‘TotalEnergies Murcia Costa Cálida’

La Comunidad participó ayer en la presentación en Fitur de la ‘TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida 2026’, que se celebrará el domingo 1 de febrero de 2026 en la ciudad de Murcia con salidas para las distancias de maratón (42,195 m), media maratón (21,097 m) y 10 km, y en la que se prevé la participación de más de 11.000 corredores, según anunció el director general de Deportes, Fran Sánchez.

Fran Sánchez recordó que la ‘TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida’ ha obtenido la etiqueta LABEL de World Athletics e incluido todas sus distancias en el Global Calendar de la World Athletics, “un hito que eleva su nivel competitivo y su proyección internacional, lo que refuerza el posicionamiento de la Región de Murcia como destino para eventos deportivos de alto nivel que atraen a participantes y visitantes de diferentes países”.

La prueba está organizada por el Club Murcia Challenge, en coordinación con la Comunidad, el Ayuntamiento y la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, con el apoyo de patrocinadores como ‘TotalEnergies’.

La prueba dará comienzo a las 9:30 horas en la Glorieta de España y la meta se situará en la plaza del Cardenal Belluga, frente a la Catedral de Murcia, con un recorrido completamente homologado y diseñado para ofrecer buenas condiciones para marcas personales.

Entre los servicios al corredor y actividades paralelas se cuentan la feria del corredor, zonas de recuperación, una feria gastronómica, servicios médicos, avituallamientos y la bolsa del corredor, con obsequios de patrocinadores. Una de las novedades radica en que esta nueva zona de atención a los corredores se va a instalar en el anexo del auditorio Víctor Villegas de Murcia.

El director general de Deportes expresó el agradecimiento del Gobierno regional al Club Murcia Challenge, la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia, patrocinadores oficiales y voluntarios, “cuya implicación es esencial para consolidar este evento como cita emblemática del deporte y del turismo en nuestra Región”.