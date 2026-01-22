El Real Murcia, ante su segunda ocasión para recuperar terreno

De la debacle a la ambición. Así se plantea este segundo tramo del calendario para un Real Murcia que busca recuperar terreno perdido. Si bien la llegada de Adrián Colunga al banquillo grana sirvió para sacar al club del fondo de la tabla del grupo II de Primera Federación y reconducir su camino hacia los objetivos marcados, ahora es el turno de consolidarse en la parte alta tras esta brillante reacción.

Así lo está demostrando la propia entidad con sus movimientos en el mercado de fichajes, con unas incorporaciones que son una declaración de intenciones de recuperar la vitola de ser un serio candidato tanto en la pelea por la primera plaza -que otorga el ascenso directo- como por las posiciones de play off. Las llegadas de Joel Jorquera, Óscar Gil y Víctor Narro son movimientos de riesgo bajo, pues son tres futbolistas que conocen la categoría y que han logrado ascensos al fútbol profesional con sus anteriores equipos. Esto supone un salto cualitativo en la plantilla del Real Murcia, que presentaba varias carencias desde el inicio del curso y que se han ido agravando con los infortunios que pueden presentarse durante una campaña.

Óscar Gil debutaba este domingo en Ibiza solo cuatro días después de que se confirmara su fichaje por el Real Murcia. / Diario de Ibiza

No obstante, no solo las buenas intenciones van a consolidar al equipo grana en la parte alta. También lo debe demostrar sobre el terreno de juego, y todo pasa por intentar sumar más puntos de los obtenidos en la primera mitad del curso. Después de abrir la segunda vuelta con la derrota en Ibiza, ante un rival que le ha superado en las dos ocasiones en las que se han medido esta temporada, el Real Murcia recibe este domingo al Algeciras en Nueva Condomina (20.30 horas, Movistar +). Otro rival frente al que tampoco pudo obtener puntos cuando Joseba Etxeberria se encontraba a cargo del banquillo.

El Algeciras amenaza el quinto puesto

Convertirse en un equipo más sólido en casa es algo vital para que el Real Murcia acabe logrando su objetivo, principalmente porque es uno de los motivos que le ha lastrado en su camino en temporadas anteriores, y eso es lo que intentará esta jornada ante un Algeciras que amenaza el quinto puesto de los granas, al contar con tan solo un punto menos en la clasificación.

Mismo plan que buscará el Real Murcia las próximas semanas en sus duelos ante el Teruel y el Marbella. El conjunto aragonés consiguió arañar un punto en la capital del Segura (1-1), ya con Colunga en el banquillo, cuando marcha en la cúspide de la clasificación. No obstante, no ha perdido demasiado fuelle al contar también con 29 puntos, los mismos que el Algeciras, y viajarán la próxima semana los granas al estadio de Pinilla con el objetivo de sumar más puntos que en su anterior enfrentamiento.

En la segunda semana de febrero, será el Marbella el que visite la Nueva Condomina. Un rival de mal recuerdo puesto que allí saltaron las primeras alarmas en la primera jornada al caer el Real Murcia en su debut este curso (1-2). El equipo andaluz actualmente es el colista, con tan solo 15 puntos sumados y tres victorias conseguidas, por lo que los de Colunga también tratarán de arrebatarle los tres puntos que perdieron en la apertura de la campaña.

Tres duelos claves que llegarán antes de viajar a Alcorcón, ante un rival que superaron en la primera vuelta en Nueva Condomina (2-1), y de recibir al FC Cartagena -el fin de semana del 21 y 22 de febrero, en horario todavía por confirmar- en plena restauración tras su cambio de propiedad en el que será el segundo derbi regional de la temporada.