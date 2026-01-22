Javi Rey se la juega en el FC Cartagena en medio de un ambiente de incertidumbre

Este sábado, a partir de las 18:30, el estadio Cartagonova acoge un partido cargado de tensión, urgencias y muchas lecturas internas. El Cartagena recibe al Europa, una de las grandes revelaciones del campeonato, en una cita que trasciende lo puramente deportivo y que se ha convertido en un auténtico examen para el proyecto albinegro y, muy especialmente, para su entrenador, Javi Rey.

El choque llega en un momento delicado para el conjunto cartagenerista, inmerso en una preocupante dinámica negativa que se arrastra desde principios del mes de noviembre. Tras un inicio de temporada ilusionante y una primera parte de la primera vuelta de notable alto, el equipo ha ido perdiendo solidez, identidad y resultados hasta entrar en una clara barrena que ha encendido todas las alarmas en el club.

Las malas sensaciones que ya se intuían antes del parón navideño no solo no se han corregido con el cambio de año, sino que se han agravado. El empate en Alcorcón, tras un encuentro muy pobre, la dura goleada encajada en casa frente al Ibiza y la decepcionante derrota por la mínima ante el Villarreal B han terminado de empujar al Cartagena hasta la décima posición de la tabla, muy lejos de los objetivos marcados a principio de curso.

Esta situación ha obligado a la nueva directiva a tomar decisiones de calado. La primera, y más visible, ha sido una profunda reestructuración de la plantilla. Hasta seis futbolistas han salido o están fuera de la dinámica del primer equipo. Calderón y Chuca ya han abandonado la disciplina albinegra, mientras que Nacho Sánchez, Ander Martín y Fran Vélez no cuentan para la nueva comisión deportiva. A ellos se suma la inminente salida de Diego Gómez, solicitada por el propio jugador.

Con una plantilla claramente mermada tras este terremoto interno, el club se ha visto obligado a reaccionar en el mercado. Cuatro incorporaciones han sido ya anunciadas: Jean Jules, Eneko Ebro, Benito Ramírez y Yanis Rahmani. Refuerzos pensados para aportar competencia, frescura y soluciones inmediatas a un equipo falto de desequilibrio, especialmente en las bandas.

En medio de esta revolución, el foco apunta directamente al banquillo. Javi Rey es el nombre propio de la semana. El técnico quedó seriamente cuestionado tras la derrota ante el Villarreal y por la rueda de prensa posterior hasta el punto de que su continuidad estuvo en el aire. Una reunión mantenida el pasado sábado con la comisión deportiva sirvió para ratificarlo, aunque sin una confianza plena ni garantías de continuidad a medio plazo.

La sensación en el entorno del club es clara: el entrenador necesita un cambio de dinámica inmediato. Y ese cambio pasa por ganar al Europa y, sobre todo, por mostrar una imagen radicalmente distinta a la de las últimas jornadas. El Cartagena se juega tres puntos vitales, pero Javi Rey se juega mucho más.

Durante la semana, el técnico ha intensificado el trabajo con la plantilla y ya ha podido contar en los entrenamientos con los nuevos fichajes. Su idea es clara: darles protagonismo cuanto antes para intentar revitalizar a un equipo sin desborde y con evidentes carencias ofensivas. Benito Ramírez y Yanis Rahmani están llamados a tener minutos e incluso opciones de entrar en el once inicial, siempre que la situación administrativa lo permita.

Solventar el obstáculo de AFE

Y es aquí donde aparece uno de los grandes quebraderos de cabeza del Cartagena. La entidad albinegra sigue sin poder inscribir a sus nuevos jugadores debido al bloqueo federativo provocado por varias denuncias presentadas ante la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). El club no ha solventado todavía las deudas pendientes y, mientras esta situación persista, la Federación mantiene congelados los derechos federativos.

A día de hoy, si el partido se disputara, los nuevos fichajes no podrían participar. Desde el club se transmite un mensaje de optimismo y se asegura que el problema se resolverá a tiempo, permitiendo que Javi Rey pueda disponer de los refuerzos ante el Europa. Sin embargo, la incertidumbre sigue presente.

El desenlace del conflicto con la AFE es clave no solo para el partido de este sábado, sino para el futuro inmediato del proyecto. La comisión deportiva y la junta directiva están obligadas a actuar con rapidez.

Con el Cartagonova como escenario y el Europa como rival incómodo, el Cartagena afronta un duelo decisivo. Un partido que puede marcar un punto de inflexión o acelerar una crisis.