Inacua acoge el sábado cinco encuentros de waterpolo entre el CW Murcia y el CW Carthago

La piscina Inacua de Murcia será este sábado el escenario de una jornada organizada por el Club Waterpolo Murcia, en la que se disputarán numerosos encuentros de diferentes categorías dentro de la Liga Regional de la Federación Murciana de Natación, todos ellos ante el CW Carthago. La entrada a la piscina será gratuita.

El evento reunirá a cerca de 120 deportistas, entre jugadores y jugadoras de distintas edades, y se espera una gran afluencia de público. El programa de partidos comenzará a las 15:00 horas y se desarrollará de la siguiente manera: categoría infantil (15:00), juvenil (16:00), cadete (17:00), absoluto masculino (18:00) y amistoso femenino (19:00).