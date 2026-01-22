El FC Cartagena salda sus deudas e inscribe a los nuevos fichajes

Empieza a esclarecerse la situación del FC Cartagena en el mercado invernal. La negativa racha de resultados del equipo, que coincidió con la entrada en el club de Alejandro Arribas, ha llevado a la entidad albinegra a moverse en el mercado invernal. Ya han salido tres futbolistas y han llegado otros cuatro, no obstante, las altas y las bajas federativas estaban pendientes de que el club regularizara su situación de impagos con la Asociación de Futbolistas Españoles -AFE-. Ha trabajado el equipo de Arribas para solventar este escenario y finalmente podrá contar Javi Rey con Jean Jules, Eneko Ebro, Benito Ramírez y Yanis Rahmani este fin de semana.

Después de recibir la denuncia de AFE por impagos a futbolistas de temporadas anteriores, el club albinegro no podía inscribir a sus nuevos fichajes. Era la penalización a pagar por mantener deudas con jugadores. Así protege la asociación a los futbolistas con cobros pendientes con la colaboración de la Real Federación Española de Fútbol. No obstante, según confirman fuentes de la entidad, los fichajes de invierno ya están inscritos en la Federación y queda en manos de Javi Rey su participación frente al Europa el sábado a las 18.30 horas.

Noticias relacionadas

Aunque todavía no hay confirmación oficial del pago de las deudas del club por parte de la AFE, este formalismo burocrático no ha impedido el registro de los futbolistas conforme a los estatutos de competición de la RFEF.