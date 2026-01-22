Diego Gómez apunta al Pontevedra, mientras que la comisión deportiva no piensa en Luca Lohr

Diego Gómez tiene las horas contadas en el FC Cartagena. El extremo gallego, de 21 años, abandonará la disciplina albinegra tras haber disputado 18 encuentros oficiales y haber anotado solo un gol (el que logró ante el Teruel) desde su llegada el pasado verano.

Su fichaje fue, sin duda, uno de los que mayor expectación generó entre la afición cartagenerista en el mercado estival. Procedente del Deportivo de La Coruña, Diego Gómez aterrizó en el Cartagonova con la etiqueta de jugador de presente y futuro, condición que compartía con Kevin Sánchez, otra de las jóvenes promesas del conjunto coruñés. Así lo entendían tanto Javi Rey como la anterior dirección deportiva encabezada por Sánchez Breis.

Sin embargo, su etapa en el FC Cartagena ha llegado antes de lo previsto a su fin. Hace unas semanas, el propio futbolista solicitó al club la rescisión de su cesión, una petición que ha sido aceptada. Su destino es el Pontevedra.

Luca Lohr, por su parte, está disfrutando de minutos en el Arenteiro donde ha sido titular en 19 encuentros. El entorno del central almeriense. cedido por el Cartagena.o tiene ninguna constancia que el club albinegro esté interesado en un retorno antes de tiempo, pese a la necesidad que tiene en el centro de la zaga, y se espera que concluya la campaña con el club gallego.