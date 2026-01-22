Chema García y Juanmi Pérez, al paro a unas horas de iniciarla temporada ciclista

Andaba ilusionado con la temporada 2026 el ciclista muleño José María García Soriano. Y como un niño con zapatos nuevos estaba el director deportivo murciano Juanmi Pérez, quien tenía por primera vez en su vida la oportunidad de dirigir un equipo profesional. Pero a solo cinco días del inicio oficial de la temporada, el sueño se tornó en pesadilla, una pesadilla difícil de asimilar.

Chema García, a sus 27 años, afrontaba su quinta temporada en el pelotón profesional, la tercera consecutiva con el Illes Balears Arabay, un equipo de la segunda categoría (Continental UCI) que había realizado buenos fichajes este invierno, manteniendo la base de la anterior, en la que empezaron a llegar resultados notables. Una de esas incorporaciones era el técnico Juanmi Pérez, director deportivo de la Federación Murciana de Ciclismo y que había estado en el staff técnico de otros equipos. El pasado invierno renunció a asumir otros proyectos por embarcarse en el conjunto balear.

Chema García, en el podio de la prueba andorrana. | L.O. / L.O.

El pasado domingo, ambos, junto al resto de corredores de la formación, viajaron en ferry hasta Palma de Mallorca. El lunes por la mañana, bajo un aguacero, salieron a la carretera para realizar un entrenamiento. Por la tarde estaba anunciada la visita del patrón, el empresario Toni Vallcaneras. «Suponíamos que era para planificar la temporada, para darnos la bienvenida, pero resultó que fue para todo lo contrario, para informarnos que el equipo desaparecía», relata Juanmi Pérez.

El encuentro duró cinco minutos. Ni uno más. Nadie preguntó por qué. «Nos dijo lo que puso en la nota de prensa y que era la noticia más difícil de dar de su vida», comenta el técnico. El comunicado era contradictorio. Por un lado decía que «la decisión no obedece a motivos deportivos ni a falta de respaldo empresarial. El proyecto contaba con patrocinadores, presupuesto garantizado, corredores y staff técnico contratados»; y por otro, que los motivos eran «circunstancias ajenas al equipo, vinculadas a compromisos institucionales que no han podido concretarse en los plazos necesarios». La conclusión de los damnificados es que «nos sentirnos engañados», dice Juanmi Pérez.

"Fue como una película de ciencia ficción"

«Nadie hizo ni una pregunta en la reunión. Fue como una película de ciencia ficción, una situación surrealista, y ante eso, ya ni preguntas», afirma Pérez, quien llevaba «tres semanas trabajando de forma intensiva, analizando recorridos, carreras, estudiando los track y elaborándolos. Empezábamos el viernes y teníamos planificada una concentración en el CAR de Los Narejos entre la Vuelta a Valencia y Murcia», explica.

El fondo de la cuestión, pese a que el equipo afirmaba que estaba el presupuesto cubierto, es meramente económico. «Si arrancaba el equipo, el manager tenía que registrarlo en la UCI, y para ello, tendría que haber depositado un aval del 80% de los salarios del equipo, pero claro, si lo cierra a mitad de temporada, lo pierde», reflexiona el técnico.

Para Juanmi Pérez era una gran oportunidad. «Había buen equipo. Abner, que venía de Movistar y Caja Rural, nuestro Chema García, Sebastián Mora, Xavi Canellas, campeón de Europa, un equipazo. Estuve analizando la plantilla y era la mejor de los tres años en profesionales», dice un Juanmi Pérez, quien al igual que el resto de las veintiuna personas que estaban en la estructura del único equipo UCI Continental español, se hace la misma cuestión: «¿Y ahora qué? Eso es lo que nos preguntamos todos. Ahora, básicamente, hay veintidós personas, entre mecánicos, ciclistas y técnicos, con historias detrás muy feas, con un futuro muy negro en lo deportivo, porque en lo laboral siempre te puedes dedicar a otra cosa. Pero habrá ciclistas para los que se haya acabado su carrera deportiva. Yo he estado tanteando otros equipos para intentar buscarles un sitio a algunos, y todos están cerrados, como es lógico a estas alturas de la temporada», dice Pérez.

Noticias relacionadas

La retirada planea

Uno de los que se ha planteado abiertamente retirarse es Chema García, quien iba a completar su quinta temporada como profesional. Además, lo hacía como uno de los veteranos, pese a tener solo 27 años, y tras lograr la pasada temporada algunos resultados destacados. «Ahora mismo el ciclismo está herido, pero el murciano está herido de muerte. Un chico que empieza en escuelas de ciclismo, qué motivación tiene si ni siquiera puede desarrollarse en un equipo sub-23. Está el Brócoli Mecánico, pero es poco ahora que ya no está el Valverde Team», termina reflexionando Juanmi Pérez, quien expone la triste realidad para una cantera con muchas joyas en la actualidad.