Bádminton
El cartagenero Hugo Quirós, oro en dobles en el Master sub-13
El jugador del Puertas Padilla Cartagena logra el título formando pareja con Lucas Alonso
El cartagenero Hugo Quirós, del club Puertas Padilla Cartagena, conquistó la medalla de oro en el torneo de dobles del Máster Sub-13 que se disputó en la localidad gallega de Nigrán (Pontevedra).
El joven jugador logró proclamarse campeón formando pareja con Lucas Alonso tras una excelente actuación durante todo el campeonato.
Además, también estuvo otro componente del Puertas Padilla Cartagena, Markel López, de San Pedro del Pinatar, quien recientemente logró un bronce en el Campeonato de España sub-11. El murciano no pudo pasar la fase de grupos, aunque mostró un gran nivel ante jugadores de mayor edad.
