Alcaraz, en Australia: dónde ver y a qué hora el tercer partido

Había ganas en el circuito ATP de ver un enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y el francés Corentin Moutet y ese duelo se va a dar en la tercera ronda del Open de Australia. Y había ganas porque el galo es uno de esos tenistas imaginativos, muy del estilo del murciano, que atrae a muchos espectadores. Su problema es la irregularidad, pero sus virtudes son muchas: zurdo, con revés a dos manos y un tacto para la dejada casi a la altura del número 1 del mundo.

“Va a ser divertido”, dijo Alcaraz tras vencer al alemán Yannick Hanfmann en segunda ronda. Y seguro que lo será, porque Moutet es otro de esos tenistas que juegan para divertir al público, capaz de convertir un intercambio de golpes en un espectáculo. Ocupa el puesto 37 del ranking ATP después de años de altibajos y también, como el murciano, se ha estrenado en la temporada 2026 en Melbourne. Nunca ha ganado un título, pero estuvo muy cerca en el ATP 250 de Mallorca, en hierba, el año pasado, donde perdió la final ante el holandés Tallon Griekspoor. Fue el año pasado cuando dio un salto de calidad. Lo inició en el puesto 100 y llegó a ocupar el 31 tras perder la final del ATP 250 de Almaty contra Medvedev, su segunda final de la temporada.

Carlos Alcaraz, en rueda de prensa tras el partido de segunda ronda / Joel Carrett/AAP/dpa

El principal problema de Moutet es su carácter. No es capaz de contener la frustración cuando las cosas no le van bien. Pero esa dificultad ha empezado a superarla y tiene una buena oportunidad de demostrarlo ante un Carlos Alcaraz que aunque sufrió en los dos primeros partidos, los superó ambos en tres sets. Ahora tendrá delante un rival de más entidad, en un buen momento de forma aunque no tuvo que disputar su partido de segunda ronda porque su rival se retiró por lesión. Nunca se han visto las caras en el circuito, por lo que este “duelo de magos”, como ya se ha calificado en Melbourne, será el partido estrella de la jornada. En juego está un puesto en octavos de final del primer Grand Slam del año.

Dónde verlo y a qué hora

El partido ha sido fijado no antes de las 3:30 horas en España, en el segundo turno de la pista central, y se podrá seguir a través de Eurosport, HBO MAX y DAZN.