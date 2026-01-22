Adrián Hernández: "Salimos reforzados de Jerez como equipo porque nos repusimos a todo"

El próximo domingo recibe el Águilas FC a la Deportiva Minera en un nuevo derbi regional, una cita que llega después de lograr los costeros un empate ante el Xerez, un partido que, por las circunstancias que lo rodearon, Adrián Hernández, entrenador costero, ha indicado que el equipo salió reforzado: "Fue atípico, difícil, raro, diferente. Nos vimos ante situaciones, ante multitud de situaciones muy diferentes en lo futbolístico y en lo no futbolístico, también el estado del terreno de juego, que esto es para los dos equipos igual. La verdad que salimos reforzados como equipo porque nos repusimos a todo”, declaró. También añadió que "era como que nos daban un golpe, caíamos a la lona y nos volvíamos a levantar, nos metieron en el gol, después tuvimos alguna opción, no logramos concretar, pero seguimos remando y lo cierto que en ese aspecto yo creo que hemos notado una gran adaptación a todas las situaciones y una resiliencia que nos hizo sacar un punto". Ahora toca un derbi, que será "otra batalla diferente, una situación diferente, con emociones diferentes y equipos diferentes. Vamos a ver cómo somos capaces de responder, añadió.

Adrián Hernández también ha valorado la llegada de los dos últimos fichajes: "Yasser es un centrocampista organizador, es muy versátil, puede jugar de 6, incluso ha jugado media temporada de central en el UCAM, pero es un 8 organizador, un jugador de calidad, mixto y también puede jugar un poco más adelantado. Básicamente es un jugador con talento, con calidad y muy versátil", señaló. A Boris Kouassi lo calificó como "un delantero centro de envergadura, fuerte, con buen juego de espalda, que viene un poquito a dar algo parecido a lo que nos podía ofrecer Seth Vega, con características diferentes, pero es ese perfil de jugador". Hernández no descarta que puedan debutar este domingo, y detalló que los refuerzos han llegado para "completarnos un poco lo que nos podía faltar, y la verdad que estoy muy contento de poder tener aquí a las cuatro incorporaciones".

El técnico costero ha elogiado a la Minera: "Es un equipo que me gusta mucho, un equipo que juega muy bien, que tiene muy buena plantilla. Han pasado, o pasaron, un pequeño bache, pero tiene jugadores con muchísimo talento, que te pueden ganar un partido aquí y en cualquier estadio de la categoría", apuntando que "están funcionando mejor en casa que fuera, pero para mí es un equipo que lo normal es que funcione mejor fuera que en casa por las dimensiones de su campo, por las características de sus jugadores y por la forma de jugar que tienen también". Por todo ello espera "un partido muy disputado, muy igualado y que se decidirá por detalles".

Adrián Hernández tiene las dudas de Mario Abenza, quien tiene molestias y no ha entrenado esta semana, y Antonio Sánchez, quien también arrastra molestias, pero está pendiente de su evolución en los entrenamientos previos al partido.