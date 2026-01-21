El UCAM Murcia regresa a Hungría para sellar su pase a cuartos en la FIBA Europe Cup

Una victoria del UCAM Murcia CB esta tarde en Hungría le permitirá sellar su billete directo a los cuartos de final de la FIBA Europe Cup. Pero quizás es mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque jugar en Szombathely siempre es un escenario tenso y vertiginoso. Y eso lo sabe de sobra un conjunto universitario que será la tercera vez que se enfrente al Falco Vulcano en su casa en los últimos cuatro años (18.00 horas, Popular TV).

Una derrota y una victoria, tras una intensa prórroga. Ese es el balance de las dos anteriores visitas de los de Sito Alonso en sus anteriores cruces en la Basketball Champions League en 2022 y 2025. Aunque también se podría sumar uno más, cuando el UCAM se enfrentó en 2024 al Hapoel Holon, en el mismo pabellón que pisará esta tarde, y también acabó cayendo (60-64).

Por tanto, si el conjunto universitario acaba sellando su pase a los cuartos de final de la FIBA Europe Cup a primera hora de esta noche, todo apunta a que no será un camino de rosas teniendo en cuenta los antecedentes. El triunfo no solo aseguraría su presencia en las eliminatorias, sino que el UCAM también dejaría atada la primera plaza de su grupo tras la victoria ayer del Trefl Sopot ante el Rostock Seawolves (83-74). Algo a tener muy en cuenta en las eliminatorias, porque se enfrentaría a un segundo clasificado y disputaría el partido de vuelta de cuartos de final en el Palacio de los Deportes.

No obstante, al Falco Vulcano todavía le queda un atisbo de esperanza por seguir adelante en la competición, especialmente por la derrota del conjunto alemán ayer, y todo pasa por vencer al equipo murciano. Eso le convierte en un rival aún más peligroso y, además, cuenta con dos jugadores nuevos respecto al partido de la primera vuelta en el Palacio de los Deportes de hace unas semanas.

En ese duelo de diciembre, el equipo universitario le pasó por encima (97-67) en un partido en el que Toni Nakic y Devontae Cacok se quedaron fuera de la convocatoria. Sin embargo, el equipo húngaro tratará de poner en más aprietos a los murciano tras las incorporaciones de Marchelus Avery Jr y Arnaldo Toro. De hecho, el primero anotó 17 puntos en la victoria de la pasada jornada ante el Energa Trefl Sopot y el segundo firmó 12 puntos y 11 rebotes. Por lo que serán dos nuevas piezas a tener muy en cuenta para el UCAM al dotar de mayor capacidad anotadora y empaque al Falco.

Radebaugh y Diagne, lesionados

Sito Alonso, por su parte, volverá a apostar por su plan de rotaciones en la competición europea. Aunque el guion no será muy diferente al ofrecido ante el Rostock Seawolves alemán la pasada semana e en el Palacio de los Deportes. Y es que el UCAM volverá a contar con las bajas de Moussa Diagne, con una lesión en el pulgar de su mano izquierda, y de un Jonah Radeabaugh que continúa recuperándose de una artritis postraumática en el pie izquierdo sufrida en ese mismo partido, lo que le impidió estar en la victoria ante el Casademont Zaragoza en ACB el pasado domingo.

Los universitarios cuentan con pleno de victorias en esta segunda fase de la FEC, al igual que el resto de líderes, con tres triunfos en tres jornadas, como el Pallacanestro Reggiana, el Surne Bilbao y el Aliaga Petkimspor. Eso sí, el UCAM no pierde en esta competición desde el pasado octubre, por lo que cuenta con una racha de siete victorias consecutivas teniendo en cuenta los resultados de la fase regular.

Ser sólidos los cuarenta minutos

Por su parte, el alero Will Falk confía en que el UCAM pueda hacerse con la victoria esta tarde ante el Falco Vulcano Szombathely para certificar el billete directo a los cuartos de final para el conjunto universitario. «Tenemos que estar enfocados en nosotros, podemos jugar muy bien cuando vamos todos en equipo. Tenemos que intentar jugar en un bloque sólido los cuarenta minutos del partido», aseguraba ayer el jugador sueco antes de poner rumbo a Hungría.

«Sabemos que todos los partidos en esta liga son muy duros, hay rivales muy buenos, además, han fichado a dos jugadores nuevos y están jugando a un nivel muy alto», aseguró. El UCAM Murcia visita una pista que ya conoce de temporadas anteriores, donde se midió al conjunto húngaro en la Basketball Champions League, sin embargo, será la primera vez que Will Falk se mida allí al cuadro húngaro. «Aunque nunca he estado allí, sé que es una pista con mucha afición y con mucha presión, además nuestro rival está muy bien y juegan en casa, será un partido muy difícil», dijo.

El equipo murciano, que viene de cortar su mala racha de resultados en la ACB y peleará por ser cabeza de serie para la Copa del Rey el próximo domingo ante el Unicaja Málaga, confía en mantener su progresión en la competición europea. «Nos ha venido muy bien ganar, como siempre, después de tres derrotas seguidas nos ha resultado un poco difícil, pero este año somos un equipo muy trabajador y lo hemos dado todo en los entrenamientos para volver a ganar», afirmó Falk.