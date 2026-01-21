El UCAM se clasifica para los cuartos de final de la FIBA Europe Cup en Hungría

Ganar en casa del Falco Szombathely siempre es sinónimo de sufrimiento para el UCAM Murcia CB. Y así ha vuelto a suceder para un conjunto universitario que ha conseguido sellar en Hungría su billete para los cuartos de final de la FIBA Europe Cup y dejar prácticamente atada la primera plaza de su grupo a falta de dos jornadas para finalizar esta segunda ronda (75-80).

En su primera visita a Szombathely en 2022, el equipo murciano acabó perdiendo. En 2025 tuvo que recurrir a la prórroga para rescatar un partido que se le acabó torciendo, y este miércoles ha conseguido salir a flote de una segunda mitad que tiró por tierra todo el trabajo de los primeros veinte minutos.

Porque el UCAM Murcia encaró en Hungría el descanso con 15 puntos de ventaja y un juego ofensivo muy coral, en el que destacaba su buena circulación de balón para elegir siempre la mejo opción, y todo eso se esfumó tras el descanso. Otra desconexión, similiar a la ocurrida el pasado domingo en la ACB ante el Casademont Zaragoza, aunque en esta ocasión durante algunos minutos más, casi le cuesta el partido a un equipo universitario irreconicible, con varios desajustes defensivos y una ausencia de criterio y chispa considerable en ataque.

La plantilla del UCAM Murcia celebrando el triunfo en Hungría. / FIBA EUROPE CUP

De hecho, tan solo fue capaz de anotar 31 puntos en la segunda mitad ante un Falco Vulcano que se llegó a poner por delante a falta de dos minutos para finalizar el encuentro después ir todo el encuentro a remolque. El buen trabajo realizado por los de Sito Alonso en los dos primeros cuartos les permitió después gestionar una renta que se acabó esfumando en el desenlace.

Sin embargo, una buena acción de Kelan Martin sobre la bocina, que arreglaba su pase cuando estaba liberado para tirar desde el triple, y la defensa de Sant-Roos dieron oxígeno a un conjunto universitario al que también le costó gestionar las últimas posesiones para evitar algo más de sufrimiento.

Eso sí, el ala-pívot norteamericano irrumpió en su tercer partido con el UCAM en un primer cuarto en el que fue vital, al anotar ocho puntos en los primeros cinco minutos tras un parcial de 6-0 por parte de los locales. De la buena circulación de balón y la correcta toma de decisiones al principio se aprovecharon también Toni Nakic y Michael Forrest en una primera mitad que sin llegar a ser excelsa le permitió al UCAM un colchón importante antes de ese giro de guión.

Kelan Martin entra a escena

No arriesgó en absoluto Sito Alonso en un inicio que arrancó con su quinteto habitual, pero tuvo que parar el partido al minuto y medio de juego por un parcial de 6-0 del Falco Vulcano. No estuvo acertado ni fino con su juego ofensivo el UCAM en estos primeros compases como tampoco en las dos primeras defensas, por lo que el técnico universitario se mostró visiblemente enfadado. Enfado que apenas le duró unos minutos, porque su equipo respondió de la mejor manera posbile con un parcial de 1-8 en el que destacó Kelan Martin. El ala-pívot norteamericano se destapó en Hungría con ocho puntos en cinco minutos para cambiar un guion de partido que se mantuvo igualado en este cuarto (9-11). Con las rotaciones, el UCAM mantuvo el mismo plan con el intercambio de canastas, hasta que cinco puntos consecutivos de Forrest cerraron este periodo para darle un importante colchón a los murcianos (15-21).

Kelan Martín, del UCAM Murcia, anotó 15 puntos ante el Falco Vulcano. / FIBA EUROPE CUP

Una primera parte muy coral

Jovanovic avisó desde el triple para el Falco en el inicio del segundo cuarto, pero respondió rápidamente Nakic desde el exterior con dos lanzamientos convertidos (21-29). Fue entonces cuando el jugador croata dinamitó el partido en Hungría al convertir su tercer lanzamiento consecutivo sin fallo y provocar el tiempo muerto visitante tras unos minutos en los que el UCAM estaba de dulce a la hora de mover el balón en ataque (21-33). Supo leer lo que requería el partido ese momento el equipo universitario, y Cacok aprovechó para sacar petróleo en la pintura. Además, apareció también López de la Torre para anotar desde el triple. La intensidad defensiva del UCAM fue lo que marcaba la diferencia y se palpó con un robo de DeJulius que convirtió el base para elevar la diferencia hasta los 15 puntos (27-42). Aprovechó el viento a favor Sito Alonso para probar con un quinteto bajo, desempeñando el rol de pívot Will Falk, y lo cierto es que pese a que Arnaldo Toro llevó al límite al sueco, el UCAM mantuvo su renta gracias a su verticalidad en ataque (34-49).

Otra desconexión

Le costó entrar otra vez en calor en el inicio de la segunda mitad a un UCAM con menos chispa en ataque. Fue su defensa lo que le permitió aguantar en los primeros cinco minutos del tercer cuarto, después de que el partido se detuviera para revisar un saque de fondo, y un triple de Kelan Martin permitió mantener a raya al Falco (40-55). No obstante, el conjunto húngaro firmó un parcial de 8-0 que tuvo que parar Sito Alonso rápidamente tras las rotaciones. Apostó el técnico por Forrest y DeJulius juntos en pista junto a Sant-Roos, Nakic y Cacok, pero el guion se torció más ante un Falco mucho más valiente y confiado (50-55). Una canasta de Tanoh tiró por la borda toda la ventaja del UCAM hasta entonces y se abrió un nuevo partido a tres minutos para finalizar el cuarto (52-55). Batalló en la pintura Cacok para convertir un rebote ante la falta de acierto de su equipo, pero un triple de Whelan lo apretó todo (57-58). Sin embargo, los puntos del pívot universitario y Sant-Roos le dieron algo de oxígeno (58-64).

Noticias relacionadas

Sander Raiste, del UCAM Murcia, durante el partido en Hungría. / FIBA EUROPE CUP

Un final feliz, pero con sufrimiento

Aprovechó la inercia positiva el UCAM en el inicio del último cuarto y un triple a la contra de Nakic provocó el tiempo muerto local (58-67). Pasaba así el temporal para los de Sito Alonso, pero el Falco continuaba insistiendo en un partido abierto hasta el final y a falta de cinco minutos volvió a recortar tras dos pérdidas de Cacok (66-72). Salió bien parado el equipo de Sito Alonso de algunos desajustes defensivos ante la falta de acierto del Falco, pero al UCAM se le acabó lo de vivir de las rentas en el desenlace del encuentro tras un triple de Novakovic (72-74). Tan solo restaban dos minutos, ciento veinte segundos en los que el cuadro murciano desaprovechó su primera oportunidad con un triple de DeJulius que no tocó aro y Jovanovic no perdonó (75-74). Kelan Martin salió al rescate después de pasar un balón cuando más quemaba y estaba solo en el triple, se deshizo de su rival y consiguió una canasta a media distancia para poder respirar de nuevo (75-76). En la siguiente acción Sant-Roos se quedó el rebote y allanó el camino desde los tiros libres, aunque el UCAM acabó sufriendo (75-80).