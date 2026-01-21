Real Murcia: Felipe & Mauricio, un cara a cara con muchos asuntos pendientes

Da igual las veces que se dé por ‘muerto’ a Mauricio García de la Vega, porque Mauricio García de la Vega siempre acaba volviendo a la vida del Real Murcia. Y a finales del pasado mes de noviembre regresó más fuerte que nunca después de conocerse que el Supremo anulaba la ampliación de capital de 2018, confirmando lo que el mexicano venía defendiendo desde que fue expulsado de las oficinas de Nueva Condomina. Es cierto que la sentencia del alto tribunal no significa una sangría al tener Felipe Moreno un 60% de las acciones en manos inicialmente de Iconos Nacionales, pero sí es verdad que, una vez que se anulen todos las ampliaciones posteriores a 2018, García de la Vega se convertirá en el segundo máximo accionista de la entidad.

«Cuando Mauricio venga a Murcia hablaré con él», señalaba el presidente del Real Murcia solo unas horas después de conocerse la sentencia del Supremo. Sin embargo, ese encuentro anunciado y tan esperado, todavía no se ha celebrado. Pero todo parece indicar que se llevará a cabo a lo largo de esta semana. O eso hace pensar la presencia de García de la Vega esta semana en la Región -ayer se dejó ver en Murcia y el Lorca-, algo que no ocurría desde el verano de 2023.

En esos dos años y medio la relación entre Felipe Moreno y Mauricio García solo ha hecho empeorar. Aunque el presidente del conjunto grana siempre ha intentado ‘vender’ cordialidad con el que ha definido en multitud de ocasiones como su «amigo», la realidad era completamente distinta. Después de que el presidente del Real Murcia no cumpliera con el pago del segundo plazo del contrato firmado por la venta de las acciones de Iconos Nacionales, la relación ha sido prácticamente inexistente. Por ello, con García de la Vega ahora en Murcia, se espera un cara a cara con muchos asuntos pendientes.

Porque, con la sentencia del Supremo dando vida al mexicano, Felipe Moreno vuelve a verse en la necesidad de intentar abrir las negociaciones para adquirir el segundo paquete de acciones si no quiere que su «amigo» reclame su vuelta a Nueva Condomina. Una idea que ya deslizó el de Guadalajara en su última entrevista con este diario. El pasado 13 de noviembre, en declaraciones exclusivas a esta redacción, indicaba que iba a pedirle a Felipe Moreno «participar en la vida activa del club». Y unos días después mandaba un burofax al Real Murcia para informar que iba a impugnar la Junta de Accionistas en la que se aprobaba el Plan de Reestructuración.

Comprar las acciones

Si Felipe Moreno quiere evitar los ‘caprichos’ de García de la Vega, Felipe Moreno tendrá que reactivar las negociaciones, tal y como ha dicho que desea en distintas ocasiones. Ahora que Mauricio García de la Vega está en Murcia, en ese cara a cara pendiente, el presidente del Real Murcia tendrá la oportunidad de plantearse la compra de los títulos de Iconos Nacionales que no adquirió en diciembre de 2023, cuando decidió no ejecutar el segundo pago -2 millones de euros- del contrato firmado por ambos en 2022. «El pacto con Mauricio está vencido, pero no liquidado», decía el mandatario murcianista hace unas semanas, dejando abierta la posibilidad de volver a acercar posturas con el mexicano.

¿Habrá facilidades?

De suceder esa negociación, habrá que ver cuál es la posición de García de la Vega, porque ahora el mexicano tiene en el bolsillo el comodín que le da la sentencia del Supremo, lo que le podría llevar a cambiar las condiciones pactadas en el contrato anterior y que acabó no completándose por decisión de Felipe Moreno. Además, el mexicano afrontará esta reunión sabiendo lo que ya ocurrió en enero de 2024, cuando ambas partes se encontraron en Estados Unidos para intentar reconducir la situación, llegando incluso a alcanzar un pacto verbal, tal y como confirmó el propio presidente del Real Murcia en declaraciones a los medios de comunicación. Sin embargo, ese acuerdo nunca se oficializó al negarse el cordobés a firmar lo hablado.

Demanda en Estados Unidos

Como consecuencia de aquel incumplimiento, Mauricio García de la Vega volvió a jugar sus cartas para intentar seguir acorralando a Felipe Moreno. Tal y como avanzó este diario el pasado mes de noviembre, el mexicano trasladó su batalla judicial a los Estados Unidos, demandando al cordobés en un tribunal de Dallas, y es que las leyes americanas suelen dar validez a los pactos verbales.

Aunque Felipe Moreno nunca dio demasiado importancia a ese movimiento, tal y como dejó ver en la intervención posterior a la última Junta de Accionistas, la demanda fue aceptada y habrá que ver si Mauricio García de la Vega tiene novedades que contar al cordobés cuando ambos se vean las caras de nuevo.