Primera RFEF
Un mercado de perfil bajo para el FC Cartagena
Benito Ramírez es ahora mismo el nombre más destacado de una lista de refuerzos en la que el último en llegar es Yanis Rahmani
El FC Cartagena se mueve en el mercado de invierno con pasos cortos, sin grandes titulares ni operaciones de impacto, pero con una idea clara: reforzar una plantilla necesitada de soluciones inmediatas en un contexto económico y administrativo complicado. Con el bloqueo federativo aún vigente por los impagos que arrastra el club, el margen de maniobra es reducido y cada incorporación responde más a una lógica de oportunidad que a una apuesta estructural. En ese escenario, el Cartagena ha cerrado ya cuatro refuerzos: Jean Jules, Eneko Ebro, Benito Ramírez y, el último en llegar, Yanis Rahmani, anunciado ayer mismo.
Entre todos ellos, el fichaje de Benito Ramírez sobresale como el más representativo de este mercado de perfil bajo. No tanto por lo que pueda ofrecer a corto plazo sobre el césped, todavía una incógnita, como por el significado que encierra su llegada. El futbolista canario, formado en la cantera de la UD Las Palmas, aterriza en Cartagena tras un largo parón competitivo, pero también después de un proceso personal y profesional que desde la dirección deportiva se valora como un activo y no como un riesgo.
Benito Ramírez, que acumula 45 partidos en Primera División y más de un centenar en Segunda con el conjunto amarillo, firma por seis meses tras quedar libre el pasado septiembre. Puede actuar como lateral, carrilero o extremo izquierdo, una polivalencia que encaja con las necesidades del equipo.
Hay fichajes que no se explican únicamente desde el rendimiento inmediato, y el de Benito Ramírez pertenece a esa categoría. Así lo entienden en las oficinas del Cartagonova. El canario llega con experiencia en la élite, con cicatrices de una carrera que no ha sido lineal y con una madurez forjada desde muy joven. Con apenas 15 años dejó su entorno para instalarse en la Casa Amarilla, un paso que marcó su carácter y su forma de entender el fútbol profesional.
Debut en Primera
Su debut en Primera llegó de la mano de Quique Setién, en un contexto que potenciaba sus virtudes: profundidad, desborde y llegada desde el perfil izquierdo. Respondió con rendimiento y momentos de alto nivel, como el recordado gol al Atlético de Madrid, una acción que resume bien lo que puede aportar si logra recuperar su mejor versión: velocidad, potencia y determinación en los metros finales. Sin embargo, una operación de espalda supuso un punto de inflexión en su carrera. Ocho meses fuera, pérdida de continuidad y la dificultad, muchas veces invisible, de volver a sentirse competitivo.
Pese a todo, Benito nunca perdió la disciplina ni la actitud. Aceptó roles secundarios, ejerció como apoyo silencioso para los más jóvenes en Las Palmas y decidió buscar un nuevo reto fuera de España. Lo encontró en Turquía, donde firmó un contrato de dos temporadas y estaba rindiendo como carrilero largo hasta que una ruptura abrupta, motivada por problemas de comunicación y diferencias culturales, puso fin a la experiencia. Volvió a casa y decidió parar, pero no desconectó. Entrenó, se cuidó y preparó su regreso. Ahora, el Cartagena recoge ese proceso.
En lo futbolístico, el Cartagena suma un perfil versátil, con experiencia en línea de cuatro y de cinco, capaz de aportar recorrido, centros, intensidad defensiva y lectura táctica. No es un fichaje de futuro, sino de presente competitivo, en un equipo que necesita respuestas urgentes.
Yanis Rahmani, otro puñal
El otro nombre propio de este mercado es Yanis Rahmani. El extremo francés, de 30 años, se convierte en el cuarto refuerzo invernal tras llegar libre después de finalizar su vinculación con el Málaga. Yanis Rahmani llevaba varios meses sin equipo, aunque se ha mantenido en forma entrenando con el Sestao River, un club muy ligado a su trayectoria.
Formado en Lezama, con etapas destacadas en Sestao y Leioa, Rahmani explotó definitivamente en el CD Mirandés, donde firmó dos grandes temporadas, anotó 19 goles y logró el ascenso a Segunda en 2019. Desde entonces, no ha abandonado la categoría de plata. Almería, Lugo, Málaga, Eibar y Tenerife figuran en un recorrido que suma casi 200 partidos en Segunda y más de 370 encuentros oficiales como profesional. Especialmente relevante fue su etapa en el Eibar, donde disputó dos ‘play off’ de ascenso y se consolidó como un futbolista fiable de banda.
Extremo zurdo, capaz de jugar a pierna natural, cambiada o incluso por dentro como mediapunta, Rahmani aporta talento, uno contra uno y llegada a gol. Un perfil contrastado para reforzar el frente ofensivo en un tramo decisivo del curso. Como en el resto de incorporaciones, la principal incógnita es su estado físico tras meses sin competir.
Así se mueve el FC Cartagena en este mercado de invierno: sin alardes, condicionado por su situación institucional y apostando por futbolistas con pasado, experiencia y la necesidad compartida de volver a sentirse importantes. Un mercado de perfil bajo, sí, pero es a lo que puede llegar en este momento el club.
Nil Jiménez: “Tenemos que ser los que llevemos los tiempos del partido”
Nil Jiménez afronta la semana con la sensación de que el equipo llega en el momento adecuado. Tras la primera sesión de entrenamientos de preparación del choque del sábado, el defensor reconoce que ya hay “muchas ganas” de competir en un encuentro que espera “jodido” por el contexto y el rival. “Vienen con mucho ritmo y esperamos plantar la cara y sacar un buen resultado”, señala.
El futbolista cartagenerista anticipa un partido muy distinto al de la ida, condicionado esta vez por el escenario. “En ese campo la realidad es otra. He visto muchos partidos allí y se los llevan por intensidad. Están acostumbrados a ese terreno de juego, más pequeño, con mucho ritmo”, explica, convencido de que en casa el equipo se encontrará “un escenario diferente”.
Nil conoce bien al rival, un bloque que mantiene una base reconocible desde hace varias temporadas. “Es gente que lleva jugando junta los últimos años, los conoces incluso de categorías inferiores”, apunta, aunque tiene claro que es un equipo “al que se le puede caer el diente”. En ese sentido, no esconde el papel que debe asumir el FC Cartagena: “Ellos no hicieron un proyecto para subir como debería ser el nuestro, y eso se tiene que notar aquí”.
La llegada de nuevos fichajes y la profundidad de plantilla refuerzan ese mensaje: “Tenemos una garantía larga, hemos empezado a incorporar jugadores y creo que deberíamos ser los favoritos y los que llevemos los tiempos del partido”, insiste.
En lo personal, Nil se muestra cómodo en varios registros: “En el carril me desenvolvería muy bien por mis facultades de recorrido, subir y bajar, fuerza”, afirma, aunque también se siente a gusto como central zurdo cuando el contexto se lo permite: “No era un central anclado solo a defender, tenía espacio para lo ofensivo y situaciones de uno contra uno donde me considero fuerte”.
Más allá de la posición, el defensa resume su momento con una idea clara: “Donde más cómodo estoy es jugando”. Tras disputar tres partidos completos en los últimos cuatro, reconoce que el trabajo de los últimos meses empieza a notarse. “He trabajado muy bien para llegar a este punto de la temporada con fuerza y energía. Estoy preparado para seguir jugando”.
- El Campo de Cartagena y Mazarrón estarán en alerta amarilla por fenómenos costeros este martes
- Un estudio sobre mamíferos en el Parque Regional Sierra del Carche concluye con la identificación de 14 especies
- Más de 30.000 madres y padres de la Región ya pueden pedir las dos nuevas semanas de permiso pagadas
- Después de 20 años, nos empujan a irnos': el conflicto laboral que sacude a Agromediterránea en Torre Pacheco
- El lugar en Murcia donde se ve la huella del meteorito que exterminó a los dinosaurios
- Una empresa de Cartagena fabrica las piezas y ‘engranajes’ del Ejército
- Buscan a cuatro encapuchados por el 'vuelco' de droga que acabó en crimen en El Algar: la víctima se desangró por un balazo en la femoral
- La Región acumula 430 denuncias por negligencias sanitarias: estos son los hospitales con más casos