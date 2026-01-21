Un mercado de perfil bajo para el FC Cartagena

El FC Cartagena se mueve en el mercado de invierno con pasos cortos, sin grandes titulares ni operaciones de impacto, pero con una idea clara: reforzar una plantilla necesitada de soluciones inmediatas en un contexto económico y administrativo complicado. Con el bloqueo federativo aún vigente por los impagos que arrastra el club, el margen de maniobra es reducido y cada incorporación responde más a una lógica de oportunidad que a una apuesta estructural. En ese escenario, el Cartagena ha cerrado ya cuatro refuerzos: Jean Jules, Eneko Ebro, Benito Ramírez y, el último en llegar, Yanis Rahmani, anunciado ayer mismo.

Entre todos ellos, el fichaje de Benito Ramírez sobresale como el más representativo de este mercado de perfil bajo. No tanto por lo que pueda ofrecer a corto plazo sobre el césped, todavía una incógnita, como por el significado que encierra su llegada. El futbolista canario, formado en la cantera de la UD Las Palmas, aterriza en Cartagena tras un largo parón competitivo, pero también después de un proceso personal y profesional que desde la dirección deportiva se valora como un activo y no como un riesgo.

Benito Ramírez, que acumula 45 partidos en Primera División y más de un centenar en Segunda con el conjunto amarillo, firma por seis meses tras quedar libre el pasado septiembre. Puede actuar como lateral, carrilero o extremo izquierdo, una polivalencia que encaja con las necesidades del equipo.

Hay fichajes que no se explican únicamente desde el rendimiento inmediato, y el de Benito Ramírez pertenece a esa categoría. Así lo entienden en las oficinas del Cartagonova. El canario llega con experiencia en la élite, con cicatrices de una carrera que no ha sido lineal y con una madurez forjada desde muy joven. Con apenas 15 años dejó su entorno para instalarse en la Casa Amarilla, un paso que marcó su carácter y su forma de entender el fútbol profesional.

Debut en Primera

Su debut en Primera llegó de la mano de Quique Setién, en un contexto que potenciaba sus virtudes: profundidad, desborde y llegada desde el perfil izquierdo. Respondió con rendimiento y momentos de alto nivel, como el recordado gol al Atlético de Madrid, una acción que resume bien lo que puede aportar si logra recuperar su mejor versión: velocidad, potencia y determinación en los metros finales. Sin embargo, una operación de espalda supuso un punto de inflexión en su carrera. Ocho meses fuera, pérdida de continuidad y la dificultad, muchas veces invisible, de volver a sentirse competitivo.

Pese a todo, Benito nunca perdió la disciplina ni la actitud. Aceptó roles secundarios, ejerció como apoyo silencioso para los más jóvenes en Las Palmas y decidió buscar un nuevo reto fuera de España. Lo encontró en Turquía, donde firmó un contrato de dos temporadas y estaba rindiendo como carrilero largo hasta que una ruptura abrupta, motivada por problemas de comunicación y diferencias culturales, puso fin a la experiencia. Volvió a casa y decidió parar, pero no desconectó. Entrenó, se cuidó y preparó su regreso. Ahora, el Cartagena recoge ese proceso.

En lo futbolístico, el Cartagena suma un perfil versátil, con experiencia en línea de cuatro y de cinco, capaz de aportar recorrido, centros, intensidad defensiva y lectura táctica. No es un fichaje de futuro, sino de presente competitivo, en un equipo que necesita respuestas urgentes.

Yanis Rahmani, otro puñal

El otro nombre propio de este mercado es Yanis Rahmani. El extremo francés, de 30 años, se convierte en el cuarto refuerzo invernal tras llegar libre después de finalizar su vinculación con el Málaga. Yanis Rahmani llevaba varios meses sin equipo, aunque se ha mantenido en forma entrenando con el Sestao River, un club muy ligado a su trayectoria.

Formado en Lezama, con etapas destacadas en Sestao y Leioa, Rahmani explotó definitivamente en el CD Mirandés, donde firmó dos grandes temporadas, anotó 19 goles y logró el ascenso a Segunda en 2019. Desde entonces, no ha abandonado la categoría de plata. Almería, Lugo, Málaga, Eibar y Tenerife figuran en un recorrido que suma casi 200 partidos en Segunda y más de 370 encuentros oficiales como profesional. Especialmente relevante fue su etapa en el Eibar, donde disputó dos ‘play off’ de ascenso y se consolidó como un futbolista fiable de banda.

Extremo zurdo, capaz de jugar a pierna natural, cambiada o incluso por dentro como mediapunta, Rahmani aporta talento, uno contra uno y llegada a gol. Un perfil contrastado para reforzar el frente ofensivo en un tramo decisivo del curso. Como en el resto de incorporaciones, la principal incógnita es su estado físico tras meses sin competir.

Así se mueve el FC Cartagena en este mercado de invierno: sin alardes, condicionado por su situación institucional y apostando por futbolistas con pasado, experiencia y la necesidad compartida de volver a sentirse importantes. Un mercado de perfil bajo, sí, pero es a lo que puede llegar en este momento el club.