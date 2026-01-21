Jon Arruabarrena, segundo refuerzo invernal del Lorca Deportiva

El Lorca Deportiva Deportiva ha incorporado a su plantel al segundo refuerzo del mercado de invierno. Se trata del delantero vasco Jon Arruabarrena Jayo, nacido en Iurreta el 21 de mayo de 2001. Tiene veinticuatro años. Ha militado en el Leioa, Amurrio, Ondarroa, Gernika, Laredo, Escaldes y esta temporada estaba en el Atlético Sanluqueño, de la Primera Federación, donde ha jugado trece partidos, dos como titular.

El primer fichaje fue el centrocampista Dani García, procedente del Orense quien ya ha jugado dos partidos.

En cuanto a salidas solo se ha concretado la cesión de Spinman, al Quintanar del Rey, y Tomás Ingles, a este mismo equipo pero traspasado.

Arruabarrena, que mide 1,90 metros y pesa setenta y seis kilos, podrá debutar el próximo domingo en el partido que el Lorca Deportiva jugará ante el Recreativo de Huelva a las seis en el estadio Artés Carrasco.

Tanto la directiva como el director deportivo, Peki, anunciaron hace semanas la incorporación de entre cuatro y cinco refuerzos. Por el momento han llegado dos a poco más de una semana para que acabe el plazo para firmar futbolistas.

El Lorca vuelve a estar en horas bajas tras haber perdido los dos últimos partidos, los primeros de la segunda vuelta. Se encuentra a tres puntos del descenso, pero a dos de la promoción de ascenso.