Baloncesto
FIBA Europe Cup: Falco Szombathely - UCAM Murcia, en directo
Sigue cuarto a cuarto el encuentro que se está disputando en Hungría y que puede darle la clasificación a las eliminatorias de la competición europea al conjunto universitario
En directo: Falco Szombathely - UCAM Murcia (18.00 horas, Popular TV).
- Consulta las estadísticas del partido
- Así está el grupo K de la FIBA Europe Cup
- Previa: El UCAM regresa a Hungría para sellar su pase a cuartos de final
