Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plan de impulso al comercio localAtraco en El PalmarSindicatos contra hospitalesBuques rusos en Cartagenasalud mental de los jóvenes
instagramlinkedin

Baloncesto

FIBA Europe Cup: Falco Szombathely - UCAM Murcia, en directo

Sigue cuarto a cuarto el encuentro que se está disputando en Hungría y que puede darle la clasificación a las eliminatorias de la competición europea al conjunto universitario

Howard Sant-Roos durante el encuentro en Polonia ante el Trefl Sopot.

Howard Sant-Roos durante el encuentro en Polonia ante el Trefl Sopot. / FIBA EUROPE CUP

José Pablo Guillén

José Pablo Guillén

En directo: Falco Szombathely - UCAM Murcia (18.00 horas, Popular TV).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents