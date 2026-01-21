Diego Gómez acelera su marcha del Cartagena

Diego Gómez tiene las horas contadas en el FC Cartagena. El extremo gallego, de 21 años, abandonará la disciplina albinegra tras haber disputado 18 encuentros oficiales y haber anotado solo un gol (el que logró ante el Teruel) desde su llegada el pasado verano.

Su fichaje fue, sin duda, uno de los que mayor expectación generó entre la afición cartagenerista en el último mercado estival. Procedente del Deportivo de La Coruña, Diego Gómez aterrizó en el Cartagonova con la etiqueta de jugador de futuro —y también de presente—, condición que compartía con Kevin Sánchez, otra de las jóvenes promesas del conjunto coruñés. Así lo entendían tanto Javi Rey, principal impulsor de su incorporación, como la anterior dirección deportiva encabezada por Manolo Sánchez Breis.

Sin embargo, su etapa en el FC Cartagena ha llegado antes de lo previsto a su fin. Hace unas semanas, el propio futbolista solicitó al club la rescisión de su cesión, una petición que finalmente ha sido aceptada.

La idea del jugador es ahora cortar la cesión en el club blanquinegro. Para el de Amoeiro regresar a Galicia es su primera opción, con el Pontevedra pujando fuerte. El Zamora también se ha colocado como uno de los equipos que lo desean incorporar, aunque el jugador se decanta por jugar en Pasarón, en un equipo que está en una racha positiva y ya se ha colocado tercero del grupo 1 de la Primera RFEF.

Diego Gómez busca así seguir sumando minutos tras una buena primera vuelta en el Arenteiro de Primera RFEF la pasada temporada que le sirvió para que el Dépor lo recuperase en el mercado de invierno. En el conjunto blanquiazul no llegó a cuajar tras venir para ocupar la ficha que había dejado libre Lucas Pérez, aunque su juventud le permite seguir sumando oportunidades lejos de Riazor.