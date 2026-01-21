Fútbol
El Águilas FC llega a un acuerdo con el delantero Boris Kouassi
El delantero centro, que jugó en el Yeclano, llegará procedente del Torrent
El Águilas FC va a incorporar en las próximas horas a un nuevo jugador a su plantilla. Según ha podido conocer esta Redacción, el director deportivo, Pedro Reverte, ha cerrado un acuerdo para que el delantero centro costamarfileño Boris Kouassi firme con el club del Centenario El Rubial. Kouassi llegará procedente del Torrent, del grupo III de Segunda Federación, en donde ha jugado 15 partidos y ha marcado 3 goles.
Antes de recalar en el equipo valenciano jugó en el Real Murcia (32 partidos y 13 goles en la 2021-2022), Cornellá y Yeclano (12 partidos y 6 goles), en donde coincidió con Adrián Hernández en la temporada 22-23. Cuando se confirme la incorporación de Boris, serán cuatro los nuevos jugadores que han llegado al club costero en este mercado de invierno. Con anterioridad ya lo hicieron Héctor Martínez, Javi Castedo y Yasser. El club que preside Alfonso García tendrá que liberar una ficha senior, y todo apunta por la información que llega a esta Redacción, que será el centrocampista Keita quien abandone la disciplina del actual líder del grupo IV de Segunda RFEF.
