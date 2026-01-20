Segunda RFEF
Yasser firma con el Águilas FC, de donde sale Ángel López
El ex del UCAM llega del Avilés Industrial, equipo de Primera RFEF
Continúan los movimientos en la plantilla del Águilas FC, si en este mes de enero han retornado al Centenario El Rubial Héctor Martínez y Javi Castedo, el equipo que entrena Adrián Hernández quiere apuntalar su equipo para la lucha que le queda en la segunda vuelta para mantenerse líder. Este martes ha llegado Pedro Reverte a un acuerdo con Yasser, un centrocampista con instinto organizador que llega procedente del Avilés Industrial, de Primera Federación en donde ha jugado 6 partidos, a donde llegó procedente del Atlético Sanluqueño también se Primera Federación en donde disputó 34 partidos, antes estuvo dos temporadas en el UCAM Murcia en donde dejó un buen recuerdo.
Yasser, de 26 años, ocupará la ficha que ha dejado libre el lateral izquierdo Ángel López, quien este mismo martes ha llegado a un acuerdo con los costeros para dejar el Centenario Wl Rubial.
