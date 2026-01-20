Yanis Rahmani, cuarto refuerzo del Cartagena

El FC Cartagena ha cerrado la incorporación de Yanis Rahmani, que se convierte en el cuarto refuerzo del mercado invernal para el conjunto albinegro. El extremo francés, de 30 años, llega libre tras finalizar su vinculación con el Málaga y reforzará el frente ofensivo del equipo en la segunda parte de la temporada.

Rahmani aterriza en el Cartagonova después de varios meses sin equipo, un periodo en el que se ha mantenido en forma entrenando con el Sestao River, club muy ligado a su trayectoria. Su objetivo siempre fue claro: volver a competir en Segunda División o dar el salto al extranjero. Finalmente, será el Efesé el destino que le permitirá regresar a una categoría que conoce a la perfección.

Formado en Lezama, donde estuvo desde edad infantil hasta juveniles, Yanis creció futbolísticamente en el fútbol vasco, con etapas destacadas en Sestao River y Leioa, antes de explotar definitivamente en el CD Mirandés. Con el conjunto rojillo firmó dos grandes temporadas, anotó 19 goles y logró el ascenso a Segunda División en 2019, un salto que marcaría su carrera.

Desde entonces, Rahmani no ha abandonado la categoría de plata. Ha vestido las camisetas de Almería, Lugo, Málaga, Eibar y Tenerife, acumulando casi 200 partidos en Segunda División y superando los 370 encuentros oficiales como profesional. Especialmente relevante fue su etapa en el Eibar, donde disputó dos ‘play off’ de ascenso a Primera y se consolidó como un futbolista fiable en la banda.

Yanis Rahmani / Prensa FC Cartagena

Extremo zurdo, con capacidad para jugar a pierna natural, que es donde más cómodo se siente, o cambiada e incluso por dentro como mediapunta, Rahmani destaca por su uno contra uno, talento y llegada a gol. Un perfil contrastado que el FC Cartagena incorpora para sumar calidad, experiencia y profundidad ofensiva en el tramo decisivo del curso.

Al igual que con Jean Jules, Eneko Ebro y Benito Ramírez, la duda que se cierne sobre este fichaje es su condición física, tras varios meses sin disputar ningún partido oficial.

Con su llegada, el Cartagena añade un futbolista acostumbrado a la exigencia de la categoría y conocedor del Cartagonova, donde ya marcó como rival. Ahora, Yanis Rahmani cambia de bando para defender el escudo albinegro.