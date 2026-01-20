UCAM Murcia CB: todos los récords logrados por el equipo en el lustro más glorioso

El UCAM Murcia CB está viviendo el mejor lustro de su historia justo cuando cumple su cuadragésima temporada en competición. Han sido muchos los nuevos registros que ha establecido el equipo y también el club con Sito Alonso al mando, el entrenador con más partidos en la historia del club, quien acaba de rebasar los 300 en el banquillo universitario. Récords de victorias, triples anotados, asistencias, triunfos en la primera vuelta y al final de la competición, e incluso de abonados, son algunos de los que repasamos en este artículo.

Récord de victorias en la primera vuelta.

Con las once logradas en la 2025-2026, ha superado su tope histórico. En la 2017-2018 lo estableció en 9 y concluyó la primera vuelta octavo, pero al ser el Gran Canaria el anfitrión, se quedó fuera de la Copa del Rey. Tuvo que alcanzar las diez en la 2021-2022 para concluir sexto al ecuador del campeonato y poder estar por primera en su historia en el torneo, que se disputó en Granada, por méritos propios. Igualó la decena de triunfos en la 2023-2024 para ser quinto en el intermedio del curso y ganarse el derecho a estar en Málaga. Y en la 2025-2026, aún a falta de una jornada, ya lo ha establecido en once, por lo que ahora mismo es cuarto y depende de sí mismo para ser cabeza de serie en el sorteo por primera vez.

Mejor arranque de su historia.

El 5-1 de las seis primeras jornadas ya se convirtió en el mejor arranque histórico del club. Después llegó el 10-2 antes del duelo ante el Real Madrid, frente al que se jugó el liderato. A continuación encadenó tres derrotas consecutivas para estar en la actualidad en un 11-5, que se podría elevar a un 12-5.

Triples anotados en un partido.

Desde la temporada 2018-2019 estaba en vigor el récord de triples anotados en un encuentro. El techo era 20 frente al Tecnyconta Zaragoza el 17 de marzo de 2019. El pasado 22 de noviembre, en la pista del Hiopos Lleida, elevó el equipo esta marca hasta los 22, quedándose a solo uno del récord absoluto que tenía el Unicaja desde el 23 de marzo de 2025 y que igualó el Kosner Baskonia el pasado domingo en su triunfo aplastante frente al Baxi Manresa.

Tres Copas del Rey en un lustro.

Hasta 2022, el UCAM Murcia solo había disputado una vez la Copa del Rey y fue por su condición de anfitrión en 1996, donde alcanzó las semifinales tras derrotar en cuartos de final al Unicaja Málaga. Después, en Granada 2022, también superó la primera ronda al vencer al Valencia Basket para después caer frente al campeón, el FC Barcelona. Volvió al torneo en 2024, en Málaga, donde llevó al límite en cuartos de final al Real Madrid, frente al que perdió. Y en 2026, otro año par, volverá a estar en el torneo, que esta vez se disputará en Valencia.

Mayor victoria fuera de casa.

También en el choque en el Barris Nord de Lleida de esta temporada, el equipo murciano logró su victoria por mayor diferencia de puntos fuera de casa de su historia en la ACB. El 71-107, es decir, +36 puntos, superó al 70-104 de la 2021-2022 contra el Monbus Obradoiro. Además, se quedó a un punto de igualar el triunfo por mayor diferencia, que fue contra el Montakit Fuenlabrada en la 2016-2017 (99-62) en el Palacio de los Deportes.

Las mejores imágenes de la victoria de UCAM Murcia frente a Casademont Zaragoza / Juan Carlos Caval

Nueva marca de asistencias.

En el triunfo ante el MoraBanc Andorra en el Palacio en la segunda jornada de la liga de esta temporada, el UCAM estableció su mejor marca de asistencias en un encuentro, estableciéndola en 30 en una victoria por 95-64. La anterior estaba en 29, establecida en la jornada 28 de la pasada campaña, superando entonces un récord que estuvo 24 años vigente, desde la campaña 1990-1991 frente al Puleva Granada, donde el equipo llegó hasta las 27. En esta ocasión, hasta nueve jugadores repartieron algún pase de canasta: Ennis y Forrest (6), DeJulius (5), Cate y Nakic (3), Raieste, Sant-Roos y Radebaugh (2), y Cacok (1). Además, 9 terminaron en mate y 11 en un triple. En total, de los 32 tiros de campo anotados por los de Sito Alonso, 26 llegaron tras una asistencia y otras cuatro generaron tiros libres.

Récord de abonados.

El curso pasado, tras el subcampeonato de liga, el UCAM Murcia superó por primera vez la barrera de los cinco mil abonados. En concreto, 5.340. Esta campaña no se ha alcanzado esa cifra, pero la media de espectadores hasta la fecha sí que supone una nueva marca para el club durante la primera vuelta. En cuatro de los ocho partidos ha superado los siete mil espectadores, y la peor entrada se registró en el primer duelo en casa, en la segunda jornada, con 6.254. En total, por las gradas han pasado 55.691 espectadores, lo que supone una media de 6.961.

Más victorias fuera de casa.

La campaña 2024-2025 también estableció el equipo un récord: el mayor número de victorias a domicilio, con un total de nueve. En la actual ya ha conseguido cinco, que también supone un nuevo hito en una primera vuelta.

Triunfos en una temporada.

En la campaña 2023-2024, donde alcanzó el subcampeonato y firmó su mejor clasificación en una liga regular, quinto, estableció en 21 el número de triunfos por solo 13 derrotas, de las que solo dos fueron en casa. Real Madrid, Barcelona, Lenovo Tenerife, Dreamland Gran Canaria, Baxi Manresa -todos entraron en los play off-, Baskonia y Joventut, que fueron noveno y décimo, respectivamente, se fueron de vacío del Palacio. La anterior marca de triunfos en una misma campaña estaba en 18 desde la 2015-2016, la primera en la que jugó las eliminatorias por el título.

Las mejores imágenes de la victoria de UCAM Murcia frente a Casademont Zaragoza / Juan Carlos Caval

Finalista de la ACB sin ganar en casa.

Nunca antes de la campaña 2023-2024, un equipo había alcanzado la final perdiendo todos los partidos en casa y anotándose los cinco que disputó fuera, dos contra el Valencia Basket y tres frente al Unicaja Málaga. Perdió la final por 3-0 contra el Real Madrid.

Sito Alonso y Chus Mateo, por un lado, y Radovic y Campazzo, por otro, posan con el trofeo en un acto celebrado ayer por la ACB en Madrid. | ACB / ACB Photo

Más partidos disputados en una campaña.

La 2023-2024 fue la temporada con más partidos del club disputados en su historia. Fueron 16 de Basketball Champions League, donde quedó tercero por segunda vez en su historia tras caer en semifinales ante el Unicaja y vencer en la lucha por la medalla de bronce al Peristeri, 34 de liga regular de ACB, 1 de Supercopa, 1 de Copa del Rey y 11 de play off. En total, 63.

Mayor valoración.

En el partido de la undécima jornada de la campaña 2023-2024, el UCAM estableció su mejor marca de valoración de su historia, fijándola en 134 créditos. De esta forma, superó una que estaba vigente desde 1995, en 131, y que había igualado en 2019.

Dos Supercopas, una por derecho propio.

propio. En el último lustro, el UCAM Murcia ha disputado dos Supercopas, algo que nunca había hecho antes. Una de ellas fue por ser el anfitrión, y la otra, la correspondiente a la 2024-2025, por derecho propio tras ser subcampeón de liga.