Sinner solventa en una hora su debut en Australia

Tan solo faltaba Jannik Sinner por debutar y lo hizo a toda mecha. El italiano venció por la vía rápida a Hugo Gaston (6-2, 6-1, retirada) en un duelo que ya pintaba desigualado antes de empezar, pero que todavía lo fue más por los problemas físicos del francés. Gaston dijo basta tras perder el segundo set y se dirigió hacia su rival para dar por finalizado el encuentro.

El único momento de debilidad del tenista transalpino fue en el primer juego. Con saque a favor, el italiano tuvo que afrontar tres bolas de break (0-40), pero como suele ser habitual, sacó su mejor versión con el servicio para solventar el primer problema del torneo. Poco más pudo hacer el francés en todo el partido, ganando tan solo tres juegos y con complicaciones.

Jannik Sinner, consolando a Hugo Gaston tras su retirada / Asanka Brendon Ratnayake

Hugo Gaston dejó la imagen del partido, totalmente desolado en el banquillo después de retirarse. Con las manos en la cara, ocultaba las lágrimas que le brotaban del rostro por no haber podido acabar el partido y volverse a lesionar. Ante esta situación, Jannik Sinner se le aproximó e intentó consolarlo, antes de que abandonara la pista con una gran ovación del público.

"He visto que Hugo no estaba sacando a mucha velocidad, sobre todo en el segundo set. No es la manera en la que gusta ganar el partido. Tuve que jugar un gran nivel de tenis, ser agresivo, y estoy muy contento de estar aquí. Es un lugar muy especial para mí y gracias a la afición por el apoyo", inició Sinner en la típica entrevista que se hace al ganador a pie de pista.

Sobre la preparación para llegar al Open de Australia, fue claro. "Honestamente, me he visto muy bien preparado. He trabajado mucho físicamente y en pista. Tuve un buen partido con Felix Auger-Aliassime, también la exhibición con Carlos. Los partidos oficiales es cierto que son diferentes, más difíciles, pero te preparas para momentos como este", comentó.

Próximo rival de Sinner

Del mismo modo que con Alcaraz, también le preguntaron acerca de las vacaciones que se había tomado. "Pasar tiempo con mi familia, mis amigos, mis allegados. Son los momentos que disfrutas, me gusta estar tranquilo en mi pueblo. A veces es difícil estar rodeado de gente siempre. Es genial y ahora muy feliz de estar aquí", remató el italiano, que ya está en segunda ronda.

El siguiente partido del número dos del mundo será contra Dino Prizmic, tenista croata que entró en el cuadro final como 'lucky loser', o James Duckworth, tenista local. Otro partido asequible para un Sinner que afrontaría retos más complicados a partir de la segunda semana, donde podría verse con Karen Khachanov en octavos.