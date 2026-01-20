Todos los lunes a las 20:00 horas
Revive Moeve Fútbol Zone 1x09: LaLiga se pone al límite
La derrota del Barça y la victoria del Real Madrid dejan LaLiga en un puño. Hablamos de ello en un nuevo programa de Moeve Fútbol Zone
Nuevo programa de Moeve Fútbol Zone analizando todas las consecuencias de la derrota del FC Barcelona y la victoria del Real Madrid, un resultado que deja La Liga más ajustada que nunca, con solo un punto de diferencia entre los dos máximos rivales. Tertulia con Eloy Lecina y Alfredo Martínez, conexión con Jordi Roura de Diari de Girona, hablamos con María Tikas sobre la Liga F Moeve y mucho más.
Moeve Fútbol Zone
El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas.
- El Campo de Cartagena y Mazarrón estarán en alerta amarilla por fenómenos costeros este martes
- Un estudio sobre mamíferos en el Parque Regional Sierra del Carche concluye con la identificación de 14 especies
- Más de 30.000 madres y padres de la Región ya pueden pedir las dos nuevas semanas de permiso pagadas
- Después de 20 años, nos empujan a irnos': el conflicto laboral que sacude a Agromediterránea en Torre Pacheco
- Una empresa de Cartagena fabrica las piezas y ‘engranajes’ del Ejército
- El lugar en Murcia donde se ve la huella del meteorito que exterminó a los dinosaurios
- Buscan a cuatro encapuchados por el 'vuelco' de droga que acabó en crimen en El Algar: la víctima se desangró por un balazo en la femoral
- La Región acumula 430 denuncias por negligencias sanitarias: estos son los hospitales con más casos