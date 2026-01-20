El Real Murcia vuelve a reabrir el ‘casting’ de defensas centrales

La sonrisa que apareció en la cara de Adrián Colunga tras la confirmación del fichaje de Óscar Gil apenas duró unas horas. Porque a la vez que el ex del Castellón aterrizaba en Nueva Condomina para aumentar en número de efectivos en una zaga demasiado flaca por el mal trabajo veraniego de Asier Goiria, el técnico asturiano recibía un duro revés al perder a Alberto González por lesión.

El único central titularísimo que le quedaba sano sufría el pasado sábado unas molestias en la rodilla que hicieron temblar a todo el mundo en Nueva Condomina, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes protagonizados por Saveljich y Antxón Jaso. El zaguero asturiano, además, caía justo unos días después que Héctor Pérez, por lo que el Real Murcia acudió a Ibiza sin ninguno de los dos centrales titulares en las últimas jornadas.

Como ya ocurriera a principios de temporada, tras conocerse las lesiones de Saveljich -se pierde todo el curso- y Jaso -ausente hasta diciembre-, el Real Murcia sufre ahora mismo una gran crisis defensiva por culpa de las lesiones. A la espera de conocerse el alcance de la lesión de Alberto Gónzalez y sin Héctor Pérez durante las próximas dos o tres semanas, el fichaje de Óscar Gil, que ya entraba en el once titular en Ibiza, ha sido un gran alivio, pero no suficiente.

Y es que ahora mismo, teniendo en cuenta que a Andrés López se le busca una salida en este mercado invernal al no contar con la confianza del técnico, Colunga solo cuenta en la primera plantilla con dos centrales. Y no hay que olvidar que a uno de ellos, Antxón Jaso, tampoco se le puede exprimir demasiado por los riesgos que supondría después de la lesión que acaba de superar. En Ibiza ya hizo saltar las alarmas en la segunda parte al quejarse de unas molestias, aunque finalmente pudo completar el encuentro.

Jaso, que comenzó el choque junto a Óscar Gil, lo acabó al lado del canterano Jorge Sánchez, el tercer recurso del que dispone Colunga y que ya tuvo que ser titular junto a Héctor Pérez ante el Antequera y el Alcorcón ante la falta de zagueros en la primera plantilla.

Ha tenido suerte el Real Murcia tanto con los dos centrales del Imperial que han tenido que dar un paso al frente en esta temporada. Destaca sobre todo el caso de Héctor Pérez, que ha logrado ofrecer un gran nivel en sus primeros partidos con la camiseta grana. Sin embargo, los contratiempos conocidos en las últimas horas han llevado a la comisión deportiva encabezada por Pedro Asensio a plantearse la opción de fichar a otro central aprovechando los últimos días del mercado de fichajes.

Aprender de los errores

La idea que se está barajando es la llegada de un zaguero sub-23, que ocuparía la ficha que, salvo sorpresa, se quiere liberar con la salida de Andrés López. Y es que el defensa murciano, pese a las numerosas bajas, no entra en los planes de Colunga. De hecho, no ha sumado ni un minuto en liga desde el 30 de noviembre, cuando disputó seis en el choque frente al Alcorcón.

Si acaba llegando ese quinto central, que se uniría a Alberto González, Antxón Jaso, Óscar Gil y Héctor Pérez, teniendo además la opción de Jorge Sánchez en el Imperial, el Real Murcia se cubriría las espaldas, corrigiendo el gran error que cometió el pasado verano, cuando Asier Goiria comandaba la dirección deportiva.

La herencia de Goiria

Pese a las dudas que surgieron en pretemporada, el vasco se empecinó en no firmar a nadie, conformándose con solo tres centrales -Alberto González, Saveljich y Jaso-, y maquillando un poco la situación con la continuidad final de un Andrés López que, tras acabar su cesión en el Yeclano, estuvo en la lista de descartes todo el verano, pero que finalmente se mantuvo en el equipo.