Real Murcia: Mauricio García regresa a Murcia, ¿habrá reunión con Felipe Moreno?

Cuando Felipe Moreno aterrizó en marzo de 2023 en el consejo de administración del Real Murcia todo parecía indicar que Mauricio García de la Vega dejaría de ser un problema para el club grana. Así lo había prometido unas semanas antes el empresario cordobés. Sin embargo, ni su llegada supuso el fin de los problemas judiciales con el mexicano ni el paso del tiempo ha traído soluciones. De hecho, desde que en noviembre el Supremo anulara la ampliación de capital de 2018, García de la Vega sólo tiene que esperar a que se anulen el resto de ampliaciones para convertirse en segundo accionista del Real Murcia, solo por detrás del propio Felipe Moreno.

Fue en noviembre cuando el Supremo revivía ya de forma oficial a Mauricio García y fue en noviembre cuando en este diario el mexicano explicaba que se estaba planteando volver a formar parte del proyecto grana, pero el paso de las semanas dejó de nuevo en segundo plano este tema.

De visita en la capital

Sin embargo, la presencia de Mauricio García de la Vega en Murcia hace que surjan de nuevo las preguntas. Porque este mismo martes el mexicano, según fuentes de este diario, ha sido visto en la capital del Segura. Después de mucho tiempo sin visitar la Región, De la Vega está de vuelta, y ese regreso posiblemente tenga que ver con un encuentro con Felipe Moreno, con el que tiene muchos frentes abiertos. Ya el cordobés, después de conocerse la sentencia del Supremo, declaró que quería reunirse con el de Guadalajara, añadiendo que esa cita se produciría una vez que Mauricio García superase un problema de salud que le impedía volar desde México.

Dos meses después de aquellas declaraciones, García de la Vega se ha dejado ver en la capital, por lo que casi con toda seguridad habrá cara a cara. Lo que se desconoce es si se ha celebrado ya o si será en los próximos días.

La reunión es de máxima importancia con vistas al futuro accionarial del Real Murcia, y es que el mexicano mantiene un porcentaje de las acciones que en 2018 compraba a Raúl Moro. Aunque en 2022 vendía un 66% de su parte a Felipe Moreno, él conserva un poco más del 30%, ya que el cordobés decidió no hacer frente al segundo pago de 2 millones de euros para asegurarse el paquete completo.

Segundo máximo accionista

Esas acciones, sin valor después de las ampliaciones que se han ido sucediendo desde 2018, volverán a ser decisivas una vez que la sentencia del Supremo vaya teniendo efecto sobre el resto de ampliaciones. De ahí que García de la Vega ya se declare como segundo máximo accionistas.

Si se produce la reunión prometida por el propio Felipe Moreno, ambas partes se volverían a ver las caras dos años después. Porque la última vez que intentaron acercar posturas de forma presencial fue en enero de 2024 en una cita que se celebraba en Estados Unidos. Tras ese encuentro, el presidente del Real Murcia declaraba que habían vuelto a llegar a un acuerdo, sin embargo ese pacto verbal nunca acabó por llevarse a cabo al faltar la firma del cordobés.

Como publicaba posteriormente este diario, García de la Vega acudió a la justicia estadounidense para demandar al cordobés por incumplimiento, defendiendo que en Estados Unidos los pactos verbales tienen valor sin necesidad de firma.

Con todos esos frentes abiertos, la presencia de Mauricio García en Murcia abre la puerta a un posible encuentro.