Rafa Jódar hace historia: 400.000 dólares en tres torneos y a la altura de Alcaraz y Nadal

Rafa Jódar. Quédense con este nombre. El tenista madrileño debutó por primera vez en su carrera en el cuadro final de un Grand Slam y lo hizo con victoria. Algo al alcance de muy pocos tenistas españoles. Solo lo han logrado Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Manuel Orantes y Sergi Bruguera en toda la historia. El 'nuevo Rafa' ha aterrizado en Australia para dar guerra.

En un partido largo, de casi cuatro horas de duración, el español demostró que no solo tiene nivel para escalar muchas posiciones este año, sino también el físico necesario para duelos de este calibre. En el quinto set se decidió el encuentro contra Sakamoto (6-7, 1-6, 7-5, 6-4, 3-6), otro tenista que procedía también de la fase previa.

Jódar empezó muy serio el partido y tuvo varias oportunidades de romper el saque de su rival en el primer juego al resto. Aun así, Sakamoto aguantó bien las embestidas del español y llevó el primer set al tie-break decisivo. El japonés lo tenía de cara con 5-4 y saque, pero Rafa no perdió la cara al partido y logró dos 'minibreaks' consecutivos para adjudicarse la primera manga.

Un palo demasiado duro para Sakamoto, que ya se había visto por delante en el marcador. En el segundo set, acusó en exceso el desgaste mental y físico de la hora anterior y Jódar, que iba lanzado, pasó por encima de su rival en todas las facetas. Así lo reflejó el marcador, con 6-1 para el español, que estaba a tan solo un set de lograr la victoria más importante de su carrera.

Jódar celebra el triunfo ante Sakamoto / Dar Yasin

El tercer set fue similar al primero. Ambos se mantuvieron firmes con su servicio, hasta que Sakamoto aprovechó varios despistes de Jódar en un juego para colocarse por delante. El español recuperó la ventaja perdida en el último juego posible, pero el japonés finalmente se llevó la manga por 7-5. Tan cerca y a la vez tan lejos.

¿Quién será el rival de Jódar en segunda ronda?

La dinámica se mantuvo en la cuarta manga y Sakamoto se volvió a llevar el set, esta vez por 6-4. La tendencia no era positiva para el español y el quinto set se avecinaba frenético. El madrileño tuvo que salvar varias bolas de break en contra en sus primeros turnos de servicio, una hazaña que no igualó Sakamoto. Jódar rompió el saque del rival y acabó alzando los brazos en Melbourne.

Tras este triunfo, Jódar se verá las caras contra el verdugo de otro tenista español, Jakub Mensik. El checo venció en cinco sets a Pablo Carreño y será un rival muy duro para el madrileño. Eso sí, ambos han estado prácticamente el mismo tiempo en pista, por lo que el cansancio no será un aspecto ventajoso para ninguno de ellos. Todo lo que venga será bien recibido. Estar en segunda ronda ya es un éxito al alcance de muy pocos.