Fichar un portero no entra en los planes del Cartagena

Tiene mucho trabajo por delante la nueva directiva del Fútbol Club Cartagena. Y muchos frentes abiertos. El primero, el que le plantean las deudas de la temporada 2024-25 y que le bloquean sus posibilidades en el mercado invernal. El segundo, corregir el rumbo de un equipo que ha perdido la brújula y que navega casi a la deriva por la mitad de la tabla. Tarea de la dirección deportiva. Centra sus esfuerzos Javier Hernández en hacer hueco y reforzar las posiciones más débiles del equipo como el centro de la zaga y los extremos. No se plantea en ningún momento firmar un nuevo portero que sustituya a Lucho García e Iván Martínez.

El Cartagena está en una clara crisis de resultados. Tras su buen comienzo, los ánimos han cambiado en la ciudad deportiva desde noviembre. No ha ayudado la situación institucional, que ha dado mil vueltas hasta concluir con la compra definitiva de Alejandro Arribas. Paradójicamente, la plantilla diseñada por Manolo Breis a las órdenes de Duino y Paco Belmonte ha dejado de funcionar cuando estos han salido del club.

Asentado Alejandro Arribas en el papel de presidente, los problemas han comenzado a florecer en el Cartagonova. Descubrió el exfutbolista una situación económica peor de la esperada -como así afirmó en rueda de prensa-, recibió la denuncia de jugadores por impagos a través de la AFE -por la que no puede tramitar licencias- y ha comenzado a cosechar una derrota tras otra. Para darle la vuelta a la situación, Arribas confía en la experiencia de Javier Hernández, que ya ha comenzado a trabajar.

Ha confirmado ya el cuadro portuario dos incorporaciones al equipo. Jean Jules y Eneko Ebro para apuntalar el carril central desde la defensa y el medio campo, aunque todavía no puede inscribir a ninguno. También ha admitido el club cinco salidas con la exclusión de Calderón, Ander, Chuca, Vélez y Nacho Sánchez en la última convocatoria. Javi Rey, que fue muy crítico con la decisión de prescindir de estos jugadores antes de que se oficialice su marcha, también desveló por su cuenta la marcha de Diego Gómez, circunstancia que ya se barruntaba por el Estadio Municipal Cartagonova.

Entradas y salidas en varias líneas del campo para remodelar el equipo. La única línea que permanecerá inmune a los cambios es la de los porteros. No entra en los planes de la directiva fichar un guardameta en el mercado invernal para darle el lugar que ahora se turnan Iván Martínez y Lucho García, pese a que se comenzaba a rumorear entre la parroquia albinegra la necesidad de reforzar esta posición.

Los porteros albinegros, que hasta el momento suman diez partidos de liga cada uno en tandas de cinco consecutivos, han sido objeto de debate entre la afición albinegra desde que el equipo comenzó a perder fuelle. Varios errores groseros, como el mal despeje de Iván que propició el 0 a 1 contra el Villarreal B en casa o la mala salida de Lucho en el derbi, han puesto el foco sobre los metas.

Javi Rey sigue con los porteros un plan específico trazado a principio de temporada para mantener a los dos en dinámica de juego. Cinco partidos de liga para cada uno. Comenzó Lucho, le relevó Iván, volvió el colombiano y por último ha jugado Iván de nuevo. Ambos han disfrutado de dos tandas de cinco partidos cada una. Novecientos minutos. A la par. Los datos extraídos también son parecidos. Ambos han recibido diez goles. Uno por partido.

Es difícil valorar lo que te aporta un portero con los datos en la mano. Su desempeño depende mucho de la exigencia de cada partido y de la importancia de sus intervenciones. Entre los guarismos medibles están las 4,5 paradas por encuentro de Iván Martínez y las 4,4 de Lucho. Entre las variables no medibles se encuentran el juego aéreo, la colocación, el blocaje o la seguridad que ofrece a sus compañeros.

Iván Martínez y Lucho García no pueden estar más parejos. Por eso Javi Rey no se decidió por ninguno de los dos al inicio del campeonato, sino que prefirió potenciar a los dos para que mantuvieran su nivel en favor del equipo. Aunque se han visto señalados por algunos errores, todo apunta a que los porteros del FC Cartagena terminarán la temporada con el grupo y serán uno de los pilares sobre los que se sustente la resurrección del cuadro portuario.

La portería a cero, asignatura pendiente

Los malos resultados del FC Cartagena en los últimos dos meses y medio han hecho saltar todas las alarmas. Sobre todo, porque el equipo no parece el mismo que el del primer tramo de competición. En las nueve primeras jornadas de liga, la fortaleza defensiva fue una de las señas del equipo de Javi Rey. De los primeros nueve encuentros, el Cartagena mantuvo la portería a cero en seis ocasiones, no obstante, esto se ha perdido a medida que el grupo se ha hecho más permeable. Los porteros, Lucho García e Iván Martínez, se han situado en el centro de las miradas debido a los goles que encaja el equipo, sin embargo, los datos muestran que la culpa de los goles encajados no recae sólo en ellos. En los primeros nueve encuentros, el Cartagena recibió 9 disparos por partido cuando la media ahora se sitúa por encima de once tiros contra la portería albinegra. La última portería a cero del Cartagena se remonta al 21 de diciembre y la anterior a noviembre. Sólo dos en el último mes y medio de competición.