Fútbol sala
ElPozo-Barça de Copa del Rey, el 18 de febrero
ElPozo Murcia, debido a la celebración del Europeo de selecciones, no volverá a competir en liga hasta el viernes 13 de febrero, día que recibirá al Manzanares en el Palacio (20:00 horas). Solo unos días después, el miércoles 18 de febrero en Murcia, se jugará en casa el pase a la Final a Cuatro de la Copa del Rey. Será frente al Barça en un encuentro que ha sido fijado a las 19:30 horas y será ofrecido por Teledeporte. La eliminatoria es a partido único y será el primer partido de alto nivel que tendrá el equipo tras el parón.
