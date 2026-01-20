Chuca deja de pertenecer al FC Cartagena

El FC Cartagena y Víctor Moya “Chuca” separan sus caminos. El club albinegro informó este martes de que ha alcanzado un acuerdo con el futbolista para la finalización de su contrato, poniendo fin a una etapa breve y condicionada por los problemas físicos.

Chuca llegó al Cartagonova el pasado verano como una apuesta para reforzar el centro del campo, pero las lesiones han lastrado de forma notable su participación. El jugador alicantino no logró encontrar continuidad en los planes del cuerpo técnico y su aportación quedó reducida a ocho partidos oficiales, todos ellos disputados durante la primera vuelta del campeonato.

La falta de regularidad y los contratiempos físicos impidieron que el centrocampista mostrara el nivel que se esperaba de él, quedando su presencia en el equipo muy por debajo de lo previsto a comienzos de temporada. El Cartagena lo colocó la semana pasada en la lista de descartes y finalmente, ambas partes han optado por rescindir el contrato de mutuo acuerdo.

Es el segundo jugador que abandona la disciplina albinegra este mercado invernal tras Carlos Calderón