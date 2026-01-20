Fútbol
Chuca deja de pertenecer al FC Cartagena
El centrocampista alicantino es la segunda baja del club albinegro tras Carlos Calderón
El FC Cartagena y Víctor Moya “Chuca” separan sus caminos. El club albinegro informó este martes de que ha alcanzado un acuerdo con el futbolista para la finalización de su contrato, poniendo fin a una etapa breve y condicionada por los problemas físicos.
Chuca llegó al Cartagonova el pasado verano como una apuesta para reforzar el centro del campo, pero las lesiones han lastrado de forma notable su participación. El jugador alicantino no logró encontrar continuidad en los planes del cuerpo técnico y su aportación quedó reducida a ocho partidos oficiales, todos ellos disputados durante la primera vuelta del campeonato.
La falta de regularidad y los contratiempos físicos impidieron que el centrocampista mostrara el nivel que se esperaba de él, quedando su presencia en el equipo muy por debajo de lo previsto a comienzos de temporada. El Cartagena lo colocó la semana pasada en la lista de descartes y finalmente, ambas partes han optado por rescindir el contrato de mutuo acuerdo.
Es el segundo jugador que abandona la disciplina albinegra este mercado invernal tras Carlos Calderón
- El Campo de Cartagena y Mazarrón estarán en alerta amarilla por fenómenos costeros este martes
- Un estudio sobre mamíferos en el Parque Regional Sierra del Carche concluye con la identificación de 14 especies
- Más de 30.000 madres y padres de la Región ya pueden pedir las dos nuevas semanas de permiso pagadas
- Después de 20 años, nos empujan a irnos': el conflicto laboral que sacude a Agromediterránea en Torre Pacheco
- El lugar en Murcia donde se ve la huella del meteorito que exterminó a los dinosaurios
- Una empresa de Cartagena fabrica las piezas y ‘engranajes’ del Ejército
- Buscan a cuatro encapuchados por el 'vuelco' de droga que acabó en crimen en El Algar: la víctima se desangró por un balazo en la femoral
- La Región acumula 430 denuncias por negligencias sanitarias: estos son los hospitales con más casos