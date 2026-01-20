Por undécimo año, Murcia tiene una gran cita lúdico deportiva para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El próximo domingo 8 de marzo, en un recorrido de cinco kilómetros, se celebrará la XI Carrera de la Mujer, que por segunda vez incluirá también una cita para niñas y niños hasta 11 años de edad que se llevará a cabo tras la absoluta.

La Carrera de la Mujer 2026 abre el plazo de inscripciones para el 8 de marzo

Cinco mil dorsales se podrán adquirir desde hoy a través de la web www.laopiniondemurcia.es/eventos/carreradelamujer/ o en la plataforma www.babelsport.com/evento/carrera-mujer-murcia-2026/ . Y si no quieres quedarte sin poder participar, no demores formalizar tu participación en la undécima edición, que volverá a llegar cargada de regalos para las participantes y, por supuesto, una camiseta conmemorativa. Por su espíritu abierto e inclusivo, se podrá realizar tanto andando como corriendo, dando así oportunidad a mujeres de todas las edades a ser parte de esta gran fiesta.

Hasta el martes 3 de marzo, a las ocho de la tarde, estará abierto el período de inscripciones de un evento que organiza el Diario La Opinión en colaboración con las concejalías de la Mujer, Políticas de Conciliación y Mayores, y Deportes del ayuntamiento de Murcia, y la Comunidad Autónoma. La dirección deportiva correrá a cargo de la Asociación Deportiva Correpormurcia. Pero como suele ocurrir todos los años, los dorsales se agotan antes de la fecha límite, por lo que todas aquellas mujeres que quieran asegurarse la participación, no deben perder tiempo para hacerlo.

A las diez de la mañana del 8 de marzo de 2026, en la Plaza de la Cruz Roja, frente al Jardín Chino, donde estará también ubicada la meta y el hospitality donde posteriormente habrá actuaciones y se procederá a la entrega de premios, se disputará una carrera consolidada en el calendario. El recorrido se desarrollará por el entorno del río Segura y el barrio del Infante, por avenidas grandes y adecuadas para una cita con cinco mil participantes. A lo largo del mismo también habrá puntos de animación para hacer más amena la prueba. Las inscripciones se pagarán solo por TPV y la organización, para agilizar las de colectivos y grupos numerosos, pone a disposición de los mismos el email info@babelsport.com a través del que podrán canalizar las mismas.

La entrega de la bolsa de la corredora con el dorsal-chip, la camiseta conmemorativa y otros obsequios de los patrocinadores, se realizará en tres jornadas: jueves 5 de marzo, de 17:00 a 21:00; viernes 6 de marzo, de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00; y sábado 7 de marzo, también de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.

Habrá premios para las tres primeras clasificadas tanto en la clasificación absoluta como en las categorías Júnior (12 a 20 años), Senior (21 a 34), Veterana A (35 a 39), Veterana B (40 a 49), Veterana C (50 a 59), Veterana D (60 a 69) y Veterana E (a partir de 70). También se entregarán los premios a la mujer más veterana en la línea de meta, gimnasio o centro deportivo más numeroso, centro de la mujer o asociación, club de atletismo o asociación deportiva, empresa y centro educativo.

Carrera infantil

También la mañana del 8 de marzo, a partir de las doce, se disputará la segunda edición de la Carrera Infantil, para la que la organización pone a disposición un máximo de 500 dorsales. Con el fin de promover la igualdad desde temprana edad, participarán conjuntamente niñas y niños, con pruebas de 0a 5 años (200 metros), 6a 8 (500) y 9 a 11 (1.000) en un recorrido con salida y meta en la Plaza de la Cruz Roja, junto al Jardín Chino. No será competitiva y todos los participantes recibirán diversos obsequios de los patrocinadores, así como una medalla conmemorativa y un diploma.

Para participar en la misma también habrá que registrarse a través de www.laopiniondemurcia.es/eventos/carreradelamujer/ o en la plataforma www.babelsport.com/evento/carrera-mujer-murcia-2026/. El dorsal también se podrá retirar el jueves 5 de marzo, el viernes 6 de marzo y el sábado 7 de marzo, en los mismos horarios, mientras que los obsequios se entregarán al cruzar la línea de meta.

Por tanto, ya está todo en marcha para las calles de Murcia se vuelvan a convertir en una gran fiesta deportiva femenina el próximo 8 de marzo.