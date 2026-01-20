Carlos Calderón, primera baja invernal del FC Cartagena

La etapa de Carlos Calderón en el FC Cartagena ha llegado a su fin sin que el futbolista lograra cumplir con las expectativas generadas a su llegada el pasado verano. El extremo derecho, procedente de la Cultural y Deportiva Leonesa, aterrizó en el Cartagonova como un perfil llamado a marcar diferencias por banda, pero su rendimiento quedó lejos de lo esperado.

Calderón llegó con el cartel de jugador desequilibrante, capaz de aportar desborde, velocidad y profundidad en el uno contra uno. Sin embargo, con el paso de las jornadas, su protagonismo fue diluyéndose y nunca consiguió consolidarse como una pieza determinante en el esquema del equipo. A pesar de haber participado en 19 partidos oficiales, su impacto real en el juego ofensivo del conjunto albinegro fue limitado.

Carlos Calderón / Prensa FC Cartagena

El extremo de Almansa no terminó de encontrar continuidad ni regularidad, dos factores clave para un futbolista de su perfil. Sus apariciones se alternaron entre titularidades esporádicas y minutos desde el banquillo, sin que lograra aprovechar del todo las oportunidades para reivindicarse. En un equipo necesitado de mordiente por fuera, el rendimiento de Calderón no alcanzó el nivel que se le presuponía.

Noticias relacionadas

La semana pasada el Cartagena le transmitía a cinco futbolistas que debían marcharse y ya se ha ido el primero. Fran Vélez, Ander Martín, Chuca y Nacho Sánchez también están en la rampa de salida, junto a Diego Gómez, que este último ha sido el que ha pedido dejar la disciplina albinegra.