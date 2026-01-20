Alcaraz, en el Open de Australia: dónde ver y a qué hora su segundo partido

Carlos Alcaraz tiene que afrontar en las próximas horas su segundo compromiso en el Open de Australia, el único Grand Slam que le falta en su palmarés. El número 1 del mundo, después de derrotar en su estreno al australiano Adam Walton en tres sets (6-3, 7-6 y 6-2), debe ahora enfrentarse a uno de los veteranos del circuito, el alemán Yannick Hanfmann, de 34 años de edad y que ocupa en la actualidad el puesto 102 de la clasificación de la ATP.

Solo se han enfrentado en dos ocasiones el murciano y el germano, una de ellas en un torneo ATP y la otra en uno de categoría Challenger. El primer precedente data de 2019, cuando un jovencísimo Alcaraz se enfrentó en un torneo en Sevilla al alemán, al que derrotó por 7-6 y 7-6 en tierra batida. La segunda y última vez fue en el ATP 500 de China de 2023, en pista rápida, donde volvió a triunfar el de El Palmar, en esta ocasión con más comodidad (6-4 y 6-3).

Hanfmann, en un duelo hace años contra Rafa Nadal en Roland Garros / Agencias

Hanfmann, que tiene como mejor ranking en su historia el puesto 45 que alcanzó en julio de 2023, ha llegado a segunda ronda después de derrotar en primera al estadounidense Zachary Svajda, que accedió al cuadro final procedente de la previa, por 7-5, 4-6, 6-4 y 7-6. Antes del Open de Australia solo disputó un encuentro, en la previa del ATP 250 de Brisbane, donde cayó derrotado ante el francés Atmane por 6-4 y 7-6.

Sufre una discapacidad auditiva

La pasada temporada el alemán firmó su mejor resultado justo al final de la misma, en el ATP 250 de Atenas, donde llegó hasta las semifinales, donde fue derrotado por Novak Djokovic, tras superar la fase previa. También llevó a cuartos de final en el ATP 250 de Kitzbuhel. En el circuito Challenger logró la victoria en el torneo de Hagen (Alemania) y fue semifinalista en Jingshan (China).

Hanfmann se formó como tenista en Estados Unidos, es un gran aficionado al baloncesto y el béisbol, y su carrera ha estado marcada porque tiene una discapacidad auditiva -solo escucha un 60%-.

Dónde verlo y a qué hora

El encuentro será el segundo de la jornada en la pista central. Comenzará en torno a las 4:00 horas de la próxima madrugada y se podrá ver a través de Eurosport, DAZN y HBO MAX.