Tenis
Alcaraz, en el Open de Australia: dónde ver y a qué hora su segundo partido
El alemán Yannick Hanfmann, 102 de la ATP y que sufre una discapacidad auditiva, será su rival en la segunda ronda
Carlos Alcaraz tiene que afrontar en las próximas horas su segundo compromiso en el Open de Australia, el único Grand Slam que le falta en su palmarés. El número 1 del mundo, después de derrotar en su estreno al australiano Adam Walton en tres sets (6-3, 7-6 y 6-2), debe ahora enfrentarse a uno de los veteranos del circuito, el alemán Yannick Hanfmann, de 34 años de edad y que ocupa en la actualidad el puesto 102 de la clasificación de la ATP.
Solo se han enfrentado en dos ocasiones el murciano y el germano, una de ellas en un torneo ATP y la otra en uno de categoría Challenger. El primer precedente data de 2019, cuando un jovencísimo Alcaraz se enfrentó en un torneo en Sevilla al alemán, al que derrotó por 7-6 y 7-6 en tierra batida. La segunda y última vez fue en el ATP 500 de China de 2023, en pista rápida, donde volvió a triunfar el de El Palmar, en esta ocasión con más comodidad (6-4 y 6-3).
Hanfmann, que tiene como mejor ranking en su historia el puesto 45 que alcanzó en julio de 2023, ha llegado a segunda ronda después de derrotar en primera al estadounidense Zachary Svajda, que accedió al cuadro final procedente de la previa, por 7-5, 4-6, 6-4 y 7-6. Antes del Open de Australia solo disputó un encuentro, en la previa del ATP 250 de Brisbane, donde cayó derrotado ante el francés Atmane por 6-4 y 7-6.
Sufre una discapacidad auditiva
La pasada temporada el alemán firmó su mejor resultado justo al final de la misma, en el ATP 250 de Atenas, donde llegó hasta las semifinales, donde fue derrotado por Novak Djokovic, tras superar la fase previa. También llevó a cuartos de final en el ATP 250 de Kitzbuhel. En el circuito Challenger logró la victoria en el torneo de Hagen (Alemania) y fue semifinalista en Jingshan (China).
Hanfmann se formó como tenista en Estados Unidos, es un gran aficionado al baloncesto y el béisbol, y su carrera ha estado marcada porque tiene una discapacidad auditiva -solo escucha un 60%-.
Dónde verlo y a qué hora
El encuentro será el segundo de la jornada en la pista central. Comenzará en torno a las 4:00 horas de la próxima madrugada y se podrá ver a través de Eurosport, DAZN y HBO MAX.
- El Campo de Cartagena y Mazarrón estarán en alerta amarilla por fenómenos costeros este martes
- Un estudio sobre mamíferos en el Parque Regional Sierra del Carche concluye con la identificación de 14 especies
- Más de 30.000 madres y padres de la Región ya pueden pedir las dos nuevas semanas de permiso pagadas
- Después de 20 años, nos empujan a irnos': el conflicto laboral que sacude a Agromediterránea en Torre Pacheco
- Una empresa de Cartagena fabrica las piezas y ‘engranajes’ del Ejército
- El lugar en Murcia donde se ve la huella del meteorito que exterminó a los dinosaurios
- Buscan a cuatro encapuchados por el 'vuelco' de droga que acabó en crimen en El Algar: la víctima se desangró por un balazo en la femoral
- La Región acumula 430 denuncias por negligencias sanitarias: estos son los hospitales con más casos