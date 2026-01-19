Fútbol sala
El STV Roldán recupera la segunda plaza ante el Alcorcón
El equipo roldanense cierra la primera vuelta a tres puntos del líder, que gana a LBTL Alcantarilla
El STV Roldán, con la importante victoria ante el Alcorcón (5-2), cerró la primera vuelta de la Primera División Iberdrola de fútbol sala femenino en segunda posición, igualado a puntos con el tercer clasificado, el Poio Pescamar, y con solo uno de ventaja sobre el cuarto clasificado, precisamente el Arriva Alcorcón. La clasificación está muy igualada con un Melilla como primer clasificado con 34 puntos, con solo tres más que las roldanenses, y que tiene a tan solo 7 al Navalacarnero, que acecha a las plazas de play off en la quinta posición.
El STV vengó la eliminación en los octavos de la Copa de la Reina a manos del Alcorcón el pasado mes. Mariángeles Villa, a los diez minutos, y María Valverde, uno después, pusieron a las locales por delante en el marcador, para en el 13 acortar distancias Aída de Miguel. Pero antes del descanso, en el 16, Mariángeles Villa hizo el segundo de su cuenta para poner el 3-1 con el que se llegó al descanso. En el segundo tiempo, Sara Martínez marcó para las madrileñas (3-2, min. 25), pero Ceci, en el 29, y de nuevo Mariángeles Villa, en el 37, pusieron el 5-2 definitivo.
Por su parte, LBTL Alcantarilla cayó en su visita al Melilla Torreblanca, líder de la categoría, por 4-1. Las locales se situaron con un claro 3-0 y el único tanto de las visitantes llegó justo al filo del descanso con un tanto de Toñi. Ya en el segundo período, Silvina hizo el último. El conjunto de Alcantarilla es sexto en la clasificación con 24 puntos, a seis del cuarto.
