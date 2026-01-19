Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Prieto y Hurren triunfan en una gélida Lemon Trail 2026

La prueba, disputada en una jornada fría, recorre el entorno del embalse de Santomera

Las imágenes de la Lemon Trail de Santomera

Las imágenes de la Lemon Trail de Santomera / A. S.

Dioni García

En una jornada fría, la Lemon Trail de Santomera celebró una nueva edición con un recorrido espectacular en el entorno del embalse con dos distancias, 21 y 12 kilómetros. En la carrera larga, Mónica Prieto y Christie Dale Hurren fueron los triunfadores. La campeona femenina, con un tiempo de 1h.56:19, se impuso a Paloma Ferrer Muñoz (2h.10:23) y a Ester Sánchez (2h.12:25). En hombres, tras Hurren (1h.37:08) acabaron Juan Miguel Conesa (1h.41:28) y Andrés Dólera (1h.43:12). En la prueba corta de 12K, Jaime Rodríguez Elvira (49:39) y María Ouharrouch López (1h.02:51) fueron los campeones. El podio masculino lo completaron Carlos Mendoza (50:40) y Antonio Gabriel Cutillas (50:43); y el femenino, Ana Isabel Fernández (1h.05:37) y Araceli Cánovas (1h.07:15).

