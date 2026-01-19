Carreras populares
Prieto y Hurren triunfan en una gélida Lemon Trail 2026
La prueba, disputada en una jornada fría, recorre el entorno del embalse de Santomera
En una jornada fría, la Lemon Trail de Santomera celebró una nueva edición con un recorrido espectacular en el entorno del embalse con dos distancias, 21 y 12 kilómetros. En la carrera larga, Mónica Prieto y Christie Dale Hurren fueron los triunfadores. La campeona femenina, con un tiempo de 1h.56:19, se impuso a Paloma Ferrer Muñoz (2h.10:23) y a Ester Sánchez (2h.12:25). En hombres, tras Hurren (1h.37:08) acabaron Juan Miguel Conesa (1h.41:28) y Andrés Dólera (1h.43:12). En la prueba corta de 12K, Jaime Rodríguez Elvira (49:39) y María Ouharrouch López (1h.02:51) fueron los campeones. El podio masculino lo completaron Carlos Mendoza (50:40) y Antonio Gabriel Cutillas (50:43); y el femenino, Ana Isabel Fernández (1h.05:37) y Araceli Cánovas (1h.07:15).
- Fallece una menor por atragantamiento en Murcia
- De tienda de lámparas de referencia en Cartagena a apartamentos para trabajadores de Escombreras
- El frío pone en alerta a casi toda la Región de Murcia este sábado
- No es Venecia ni el Caribe: descubre una ruta en Murcia sobre la que puedes caminar sobre el agua
- Condenada una mujer por apuñalar al hombre que la violó en una casa de Murcia
- El 'apagón financiero' acaba con casi la mitad de los bancos de la Región en una década
- Defensa subasta dos locales en Cartagena
- Los ‘hermanos’ de la leyenda Randy Owens