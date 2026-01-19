Mariano García, tercero en su primera prueba en pista cubierta

El fuentealamero Mariano García García inició la temporada 2026 en pista cubierta con un tercer puesto en la prueba de 1.500 metros lisos de la reunión de Luxemburgo, donde logró de 3:36.44 en una prueba que ganó el belga Pieter Sisk con el español Carlos Sáez en la segunda plaza. La siguiente cita para el murciano será en el encuentro de Valencia, donde participará en los 800 metros.