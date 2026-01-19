María Jesús Navarro y Moisés Quintero ganan en el Progreso

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dioni García

El barrio del Progreso de Murcia celebró una carrera popular de cinco kilómetros donde María Jesús Navarro (22:23) y Moisés Martínez Quintero (16:53) fueron los ganadores. El podio masculino lo completaron Juan Miguel Gracia (17:25) y David Pastor Navarro (17:45); y el femenino, Noelia Iglesias (22:40) y María Martínez (24:02). La jornada se completó con una marcha solidaria.

