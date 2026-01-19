Carreras populares
María Jesús Navarro y Moisés Quintero ganan en el Progreso
El barrio del Progreso de Murcia celebró una carrera popular de cinco kilómetros donde María Jesús Navarro (22:23) y Moisés Martínez Quintero (16:53) fueron los ganadores. El podio masculino lo completaron Juan Miguel Gracia (17:25) y David Pastor Navarro (17:45); y el femenino, Noelia Iglesias (22:40) y María Martínez (24:02). La jornada se completó con una marcha solidaria.
