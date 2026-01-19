El fisioterapeuta del Águilas denuncia a su agresor en Jerez

Las horas previas al duelo entre el Xerez CD y el Águilas FC fueron muy agitadas. De hecho, el partido estuvo a punto de no disputarse en el estadio Chapín y comenzó con 45 minutos de retraso. El motivo, la agresión que sufrió Sergio López, nutricionista y fisioterapeuta de los aguileños, por un presunto miembro de seguridad del club local. El mismo ha sido denunciado ante la Guardia Civil por propinar un fuerte golpe en la mandíbula por el que tuvo que ser atendido en un centro hospitalario de la ciudad andaluza.

Un día después de lo sucedido y ya en Águilas, Sergio López explicó todo lo ocurrido. «Estoy todavía condolido; fue algo inesperado y hay ciertos movimientos de la mandíbula que me cuestan hacer, como abrirla, cerrarla y comer», empezó diciendo el miembro del cuerpo técnico aguileño, quien narró los hechos: «Nosotros llegamos al estadio escoltados por la policía, como se hace por protocolo. Nos abrieron unas personas con un chaquetón del Xerez, y una vez dentro, nos bajamos del autobús. Cuando yo fui a coger la nevera para irme hacia los vestuarios, vi un pequeño altercado. En ese momento no sabía qué había pasado, pero estaba la persona que nos abrió la puerta sujetando a gente de nuestro club. Y cuando estaba sujetando a nuestro entrenador de porteros, recibí un puñetazo en la mandíbula por parte de la persona que llevaba el chaquetón del Xerez», relató.

Atendido en un centro hospitalario

A partir de ese momento, el Águilas pidió la presencia de la policía: «Explicamos qué había ocurrido y que habíamos solicitado una ambulancia porque queríamos que me viera un médico en el hospital, ya que me dolía bastante la mandíbula en ese momento. La policía cogió a la persona que me había agredido, que seguía allí, dentro del vestuario del propio Xerez, por lo que entiendo que es personal de ellos, y a mí me llevaron a urgencias, me hicieron una placa y después de las pruebas volví al campo», comentó.

Sergio López adjuntó a la denuncia que presentó ya en Águilas «el parte de lesiones», informándole aún en Jerez la policía que «habían identificado a la persona y que tenían sus datos». El fisioterapeuta explicó también que «no quiero llegar a ningún lado con esto, que decida la justicia. Pero que una persona con un chaquetón del Xerez venga hacia otra persona de nuestro club, no me parece lógico ni coherente en alguien que se supone que debe velar por la seguridad», añadió.

También explicó a los medios de comunicación Sergio López que la persona identificada como su agresor estuvo en la primera vuelta en el partido en Águilas: «Lo vimos todos y personalmente no tuve nada con él, no sé qué pudo pasar, pero después del partido sí que hubo alguna riña por la tensión y los nervios, pero se calmó la situación y no pasó nada más», comentó.

El club, según explicó el director deportivo, Pedro Reverte, no va a emprender ninguna acción contra el Xerez, que se disculpó por los acontecimientos. El lorquino sí que comentó sobre el retraso del inicio del encuentro que «había jugadores que no se encontraban bien por lo ocurrido y nos quedamos preocupados por la situación».