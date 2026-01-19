Los equipos murcianos caen en la primera ronda de la Copa del Rey

No hubo jornada liguera en los siete grupos de la División de Honor de Juveniles debido a que este fin de semana se han disputado los treintaydosavos de final de la edición número setenta y dos de la Copa del Rey Juvenil.

Por vez primera en la historia de la Región de Murcia, dos equipos han estado compitiendo, como son los casos del Murcia Promises y el UCAM, quienes se han ganado estar en la competición copera por haberse clasificado entre los cuatro primeros del grupo VII al término de la primera vuelta.

El Murcia Promises jugó en la tarde del sábado ante el Granada en la capital nazarí. El equipo de Mateo Villar fue capaz de mantener la portería a cero tanto en los noventa minutos como en la prórroga. La lotería de los penaltis decantó la eliminatoria para el equipo de casa.

El Murcia Promises dispuso de ocasiones para haber ganado, pero perdió con la cabeza muy alta.

Ahora se centrará en la liga, donde el próximo fin de semana recibirá al Jove Español.

Suerte parecida es la que corrió el Ucam en el campo dos de Lezama ante el Athletic de Bilbao, con quien perdió, 2-1, en la mañana del domingo.

Buen partido del equipo de Daniel Tomás, quien dispuso de ocasiones más que suficientes para haber ganado el partido. Derrota dolorosa, pero muy honrosa del UCAM.

Los universitarios jugarán en liga el próximo fin de semana ante el Castellón. El Real Murcia jugará ante el Elche y el Pinatar, contra el Hércules.