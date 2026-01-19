El Duatlón de Archena abre la temporada regional de triatlón

La Federación de Triatlón de la Región de Murcia dio el pistoletazo de salida a la temporada 2026 con la celebración del Campeonato Regional de Duatlón por Equipos contrarreloj, con cuyo título se alzaron el Club Triatlón Murcia Ailimpo femenino y el Triatlón Archena Sipcam masculino. La competición se disputó en el marco del X Duatlón por Equipos Villa de Archena.

El podio femenino lo completaron los equipos de CT Arabí Yecla y Triatlón Guerrita Alcantarilla, en segunda y tercera posición, respectivamente. En cuanto al masculino, la segunda plaza fue para CT Tragamillas Viator Mercaluz y la trecera para Murcia Ailimpo.

La prueba, organizada por la concejalía de Deportes del ayuntamiento de Archena junto al club local Triatlón Archena Sipcam, congregó a un total de 84 equipos. Esta competición se realiza en equipos de entre 4 y 6 participantes, debiendo permanecer juntos durante todo el recorrido que forman los tres sectores: el primero de carrera a pie, de 5 kilómetros; el segundo de ciclismo de 21 kilómetros a tres vueltas; y el tercero de 2,5 kilómetros de carrera a pie. Contando el tiempo en meta del cuarto componente.

La modalidad élite estuvo liderada por Club Triatlón Albacete Res, tanto en la competición masculina como en la femenina, pero al no formar parte de la Federación murciana, no optaban al título regional.

Además, se disputaron las modalidades Mixta y Open. En la Mixta, la primera posición del podio fue para Triatlón Archena Sipcam; la segunda para Club Triatlón Cartagena; y la tercera para CT Águilas Primaflor.

En Open femenino, lideró la prueba el equipo de Team Narejos, seguidas de Club Triatlón Albacete Res y Club Triatlón Murcia Ailimpo, en segunda y tercera posición, respectivamente. Por su parte, la primera posición de la clasificación Open masculina fue para Team Narejos, la segunda para Triatlón Archena Sipcam y la tercera para Club Triatlón Murcia Ailimpo.