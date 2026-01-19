Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Chisco Díaz e Isa Pelegrín vencen en la clásica de La Unión

La Carrera Alcalde, que llega a su edición número 37, encumbra al corredor local y a la cartagenera

Las imágenes de la Carrera Alcalde en La Unión

Dioni García

Dioni García

La Carrera Alcalde de La Unión, una clásica con 37 años de vida, celebró una nueva edición donde el local Chisco Díaz Pozo e Isa Pelegrín fueron los campeones absolutos en la prueba de 9K. El campeón masculino logró un tiempo de 33:34, siendo segundo Jesús Ortiz (35:13), y tercero, Diego Casanova (37:15). Pelegrín, con 40:33, cruzó la línea de meta la primera, acabando acompañada en el podio por Jimena Molina (43:43) y Conchi Gil (46:27).

En la prueba de 6K, Javier Sánchez (22:40) ganó por delante de Javier Gar (23:31) y Aurelio Guirao (23:40); y en mujeres, Silvia Sánchez (26:15) se impuso con Marta Saura (26:25) segunda, y Elena Fernández (26:53), tercera. También se disputó un cross canino con victorias para Adrián Méndez (17:57) y Anabel Moya (24:54).

