El Calasparra, líder en solitario de la clasificación

El Calasparra, entrenado por el malagueño Rafa Muñoz, es el nuevo líder en solitario tras derrotar al Lumbreras en el partido de la jornada. El choque estuvo rodeado de todo. Empezó marcando Quique Pina para los de casa. Empataron los lumbrerenses, pero Pele deshizo la igualada. Falcón hizo el tercero y Cobarro, el cuarto.

El Alcantarilla aprovechó la derrota de los lumbrerenses. Los alcantarilleros lo pasaron mal ante el Ciudad de Murcia. Juanjo adelantó a los locales. Empató Javi, y Bermejo en el sesenta y uno, dio los tres puntos a su equipo.

El San Javier pudo escalar posiciones, pero solo empató a dos goles en el campo del Lorquí. No es muy normal lo que le está pasando a Los Garres. Volvió a perder en su campo, esta vez ante el tercero por la cola, el Beniel, quien le metió tres en Las Tejeras. Los goleadores fueron Ayouba, Iván y Mateo.

El Lorca Deportiva volvió a la senda del triunfo ganando al Algar, el Bullas dio la sorpresa en Archena, y el Raal sorprendió al Bullense en el campo Nicolás de las Peñas. El Abarán goleó al Deportivo Murcia. Jaime Vera, con su gol, dio los tres puntos al Alhama ante el Algezares.