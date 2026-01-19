Benito Ramírez, tercera incorporación de invierno del FC Cartagena

El FC Cartagena sigue trabajando en el mercado de invierno incorporando piezas. Después del centrocampista Jean Jules y el central Eneko Ebro, Benito Ramírez se convierte en la tercera novedad albinegra de cara a la segunda vuelta de la competición. Formado en la cantera de la UD Las Palmas, Ramírez ha disputado 45 partidos en Primera División y más de 100 en Segunda con el equipo de su tierra. Puede actuar como lateral, carrilero y extremo izquierdo y llega libre después de haber quedado sin equipo en septiembre.

Gana polivalencia el FC Cartagena con Benito Ramírez, que puede ocupar toda la banda zurda y que destaca por su recorrido. Cubre también la salida de Nacho Sánchez, quien abandonará la disciplina albinegra en este mercado. No obstante, llega al conjunto portuario otro futbolista sin ritmo de competición. En verano del año pasado firmó por el Vanspor turco tras una larga carrera en Las Palmas y dejó el equipo después de un mes. No juega desde agosto.

El club albinegro anuncia el acuerdo con el futbolista de cara a la presente temporada, por lo que le hará un contrato de seis meses. Aún así, todavía no puede ser inscrito Ramírez, así como Eneko ni Jules, debido al bloqueo federativo que mantiene la RFEF sobre el Cartagena debido a los impagos. El jugador ya está en Cartagena y mañana entrenará a las órdenes de Javi Rey.